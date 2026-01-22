Xàtiva presenta el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para los próximos años

Xàtiva ha presentado hoy en FITUR el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un proyecto estratégico que se convertirá en el eje central de la planificación turística de la ciudad durante los próximos años. El plan define un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la calidad, con el objetivo de mejorar la convivencia entre la actividad turística, el patrimonio y la vida cotidiana.

El PSTD de Xàtiva cuenta con una inversión total cercana a los 2 millones de euros, financiada a través de los fondos europeos Next Generation, que permitirá desplegar un conjunto de actuaciones estructurales y de largo recorrido. El plan nace en un momento clave para el municipio, con el turismo como sector estratégico y con la necesidad de evolucionar hacia un modelo más responsable, resiliente y adaptado a las nuevas expectativas de los visitantes.

Uno de los pilares fundamentales del plan es el Castillo de Xàtiva, principal referente patrimonial e identitario de la ciudad, donde el PSTD prevé actuaciones orientadas a su conservación y puesta en valor. En este sentido, en materia de sostenibilidad, se contempla la creación de un centro de recepción de visitantes y un centro de interpretación (270.000 euros), además del estudio e implantación de la medición de la huella de carbono. Otro de los elementos centrales del proyecto es la accesibilidad universal, tanto para personas con movilidad reducida como con discapacidad visual, junto con la mejora de la eficiencia energética en diferentes zonas del Castillo y la renovación de las ventanas de la fortaleza.

El plan aborda también la relación entre patrimonio y entorno natural, entendiendo el paisaje como un activo turístico esencial. En este ámbito, se contemplan actuaciones de recuperación ambiental, ordenación de accesos y puesta en valor de las sendas, concebidas como parte de la experiencia turística, con un acceso más amable y respetuoso.

La movilidad sostenible es otro de los ejes del PSTD, con medidas para ordenar los flujos de visitantes y mejorar la convivencia con la ciudad. En este apartado, el plan prevé la mejora del itinerario urbano desde Sant Feliu, la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de un área específica para autocaravanas, con criterios de integración urbana y ambiental.

El plan incorpora igualmente una clara apuesta por la digitalización y la gestión inteligente del destino, con herramientas de Destino Turístico Inteligente (DTI) que permitirán una mejor toma de decisiones basada en datos, la gestión de los flujos de visitantes, la digitalización de los museos, el desarrollo de material promocional online y el impulso de un nuevo plan de marketing turístico alineado con el modelo de sostenibilidad del destino.

Un proyecto compartido

El PSTD de Xàtiva se concibe como un proyecto compartido, con una participación activa del sector turístico local. El plan incluye acciones de acompañamiento, sensibilización y formación dirigidas a empresas y profesionales del sector, con jornadas presenciales y formación online orientadas a convertir la sostenibilidad en una oportunidad competitiva real. El objetivo es facilitar herramientas prácticas que permitan un uso más eficiente de los recursos, la reducción de costes, la mejora de la imagen de los negocios y la alineación con el modelo de destino hacia el que avanza Xàtiva.

Durante la presentación en FITUR, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha remarcado que el PSTD «no es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta con actuaciones concretas, porque nuestra ciudad ha decidido dar un paso adelante en su modelo turístico». Cerdà ha destacado que el plan parte de un principio claro: «el turismo debe mejorar la ciudad y la vida de las personas que viven en ella, y no al revés», especialmente en una ciudad con un patrimonio y una identidad tan marcadas como Xàtiva y con el Castillo como principal símbolo.

Roger Cerdà también ha incidido en que el PSTD «es también un proyecto compartido con el tejido económico local, con programas de formación, acompañamiento y sensibilización dirigidos a hostelería, comercio, servicios y productores locales, para que la sostenibilidad deje de ser un concepto teórico y se convierta en una oportunidad real de mejora, competitividad y reputación».

El alcalde ha concluido su intervención recordando que «Xàtiva no viene a FITUR solo a promocionarse, sino a decir que las ciudades con identidad pueden liderar un turismo más responsable, más humano y más sostenible; un turismo que va de personas, de decisiones y de futuro».

Por su parte, la concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha subrayado que el PSTD representa «una apuesta clara por el futuro turístico de Xàtiva, basada en cuidar lo que somos para poder compartirlo mejor», con el Castillo como gran eje identitario del proyecto. Caballero ha destacado que el plan permitirá dar un salto cualitativo hacia un modelo más accesible, sostenible y responsable, poniendo a las personas en el centro y entendiendo el patrimonio no solo como un atractivo, sino como memoria, identidad y orgullo compartido. En este sentido, ha remarcado la importancia del nuevo Centro de Interpretación del Castillo, concebido para todas las personas, así como la mejora del entorno natural, la movilidad sostenible, la digitalización y la gestión inteligente del destino, con el objetivo de que Xàtiva sea «un buen lugar para visitar, pero sobre todo un buen lugar para vivir».

Con la presentación del PSTD en FITUR, Xàtiva refuerza su posicionamiento como destino comprometido con un turismo que suma valor, respeta la ciudad, preserva el patrimonio cultural y natural y genera oportunidades económicas. El conjunto de actuaciones previstas configura un proyecto integral que marcará el desarrollo turístico de la ciudad en los próximos años.