Una árbitra de la Pobla del Duc en la Final de la Supercopa de España
Rita Cabañera ha sido designada como la segunda asistente de la cita deportiva
La colegiada nacida en la localidad de la Pobla del Duc, Rita Cabañero, formará parte del grupo que dirigirá la edición 2026 de la Supercopa de España. Cabañero será la segunda asistente en el partido.
Su designación por parte de la Federación ha causado la felicitación del Ayuntamiento: "Con motivo de la final de la Supercopa de España Femenina que se celebrará mañana en el Estadio Castalia de Castelló, desde el Ayuntamiento queremos compartir con todos nuestros vecinos y vecinas un motivo de alegría y orgullo enorme. Nos alegra anunciar que una mujer de nuestro pueblo, Rita Cabañero Mompó ha sido designada una de las árbitras a la final entre el FC Barcelona y el Real Madrid, uno de los partidos más importantes del fútbol femenino estatal, que tendrá lugar este sábado a las 19:00 h".
"Este reconocimiento es una muestra más del talento y la profesionalidad de nuestra vecina en el ámbito deportivo y arbitral, y pone de relieve la presencia y el valor de las mujeres en el deporte de élite. Su esfuerzo, dedicación y trayectoria son una inspiración para todas y todos. Desde el Ayuntamiento no podemos estar más orgullosos de contar con una representante de nuestro pueblo en un acontecimiento de este nivel. Le deseamos toda la suerte y el éxito en esta final", comentan desde el consistorio de la comarca de la Vall d'Albaida.
