El Atzeneta visita al Atlético Saguntino, líder de la liga

Poco tiempo de recuperación para Atzeneta y Ontinyent 1931, que jugarán este fin de semana en jornada dominical tras disputar el pasado miércoles sus partidos correspondientes a la decimocuarta jornada de liga, que en su momento fue suspendida por las alertas meteorológicas.

A las 17 horas del domingo echará a rodar el balón entre el líder de la liga, el Atlético Saguntino, y el Atzeneta, que se encuentra muy cerca de los puestos de descenso. El partido estará dirigido por José Miguel Carballa Miñana, asistido en las bandas por El Houcine Jaad Bahoum y Alejandro García Cebrián. El conjunto “taronja” ganó el fin de semana al Hércules “B” (2-1) y empató el miércoles en La Nucía (1-1). Los de Luis Navarro sumaron los puntos justos para estar fuera del descenso.

El Atzeneta ha encontrado un poco de aire con las incorporaciones que anunció hace unas semanas. A esos jugadores hay que añadir un fichaje que ha oficializado esta semana. El central Diego Martínez, de 30 años. Llega al Regit procedente del Torrent de Segunda Federación. El zaguero cuenta con una dilatada experiencia tras su paso por L’Hospitalet, Tudelano o Atlético Levante, entre otros.

Visitan el Nou Camp de Morvedre, un campo muy complicado donde siempre se vive un ambiente hostil. Los romanos se impusieron el pasado fin de semana al Utiel (1-3). En sus filas cuentan con jugadores de la talla de Kike Torrent o Sangare, entre otros. El partido de la primera vuelta cayó del lado del Atlético Saguntino (1-2), en un duelo en el que el Atzeneta mereció más.

En idéntico horario, a las 17 horas, el Ontinyent 1931 recibe en El Clariano al Recambios Colón. Los de Roberto Bas buscarán meterse en puestos de playoff ante el colista. El duelo estará dirigido por Jorge Navarro Irles, asistido en las bandas por Alberto Riera Bernabéu y Raúl Lidón León. El Ontinyent 1931 perdió el fin de semana contra el Athletic Club Torrellano (1-0), pero el miércoles se impuso a un gran Castellonense (3-2). Los de Roberto Bas no ganaban desde principios de diciembre y ahora querrán confirmar el cambio de dinámica. Se encuentran a tan solo un punto de la promoción de ascenso, la cual tratarán de asaltar este domingo.

Llega a la Vall d’Albaida el colista, el Recambios Colón de Jero López. El equipo volvía esta temporada al fútbol nacional y le está costando la adaptación, a pesar de que es un conjunto muy combativo que suele perder por pequeños detalles. El pasado fin de semana cayó en casa contra el Villarreal “C” en los últimos instantes y de penalti (1-2). Los de Jero López se han ido reforzando en las últimas semanas con incorporaciones como las de Iker Durán o Lucas Alonso. El equipo necesita sumar de tres para cambiar la mala dinámica y tratar de salir de la zona roja. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Estadio Mundial 82, hubo reparto de puntos (0-0).