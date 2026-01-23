Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Me compré el coche hace dos meses y ya me lo han robado"

Una vecina de Bocairent denuncia la sustracción de su vehículo, un Toyota RAV4, en plena vía pública

Imagen del coche sustraído en Bocairent, un Toyota RAV4 de color azul orión.

José Luis G. Llagües

Bocairent

Ocurrió durante la madrugada del miércoles 14 al jueves 15, pasadas las 4 de la madrugada en Bocairent. Los ladrones se llevaron un coche de alta gama estacionado en la vía. La propietaria, residente en la localidad de la Vall d'Albaida ha confirmado a Levante-EMV que adquirió el utilitario hace dos meses: "Normalmente, lo aparco en el garaje, pero esta vez lo dejé fuera porque lo necesitaba pronto para el día siguiente. Me lo compré hace dos meses. En el GPS que tengo instalado en el móvil para detectarlo me sale que sigue estacionado frente a la puerta de mi casa".

"Yo me asomé a las doce de la noche a la venta y lo vi. Se supone que lleva un sistema antirrobo de última generación. He denunciado en la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional. De momento, no sabemos nada. Nos han comentado que vieron el coche salir a las cinco de la mañana de la población al revisar las cámaras de vigilancia", expuso la damnificada.

El vehículo es un Toyota Rav4 de color azul orión, por lo que el tono se oscurece según la incidente o ausencia de luz y puede parecerse al negro.

Desde la Policía Local de Bocairent han confirmado que instruyeron las primeras diligencias una vez recibida la denuncia: "Primero se revisan las cámaras. Ahí es cuando vimos que a las 4.50 salía de la población el vehículo, pero no se puede confirmar quién iba dentro. Todo apunta a ladrones especializados, a gente que sabía lo que hacía. El coche estaba aparcado en una de las entradas a la población, cercana a la AP9".

