El Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent ya es un área de difícil cobertura

La Conselleria de Sanidad ha publicado este viernes la resolución por la que se declara como ámbito de difícil cobertura el Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent, perteneciente a la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia-Este.

La medida, anunciada a finales de noviembre por el conseller Marciano Gómez, conlleva la aplicación en todos los centros de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida adscritos al departamento la aplicación del Decreto ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia de empleo público y organización dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud.

Con el fin de impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal a las plazas de personal estatutario con título de especialista en ciencias de la salud, el artículo 1.1 del citado decreto ley declaró los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja, así como las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas (pertenecientes al Departamento de Salud de València-Arnau de Vilanova-Llíria) como ámbitos de difícil cobertura.

Mediante una resolución anterior del 20 de junio de 2024, la Conselleria de Sanidad incluyó el Departamento de Salud de Dénia, y el Hospital de Ontinyent y su centro de especialidades dentro de la misma regulación.

Sin embargo, la nueva orden que se ha hecho pública hoy hace hincapié en que, durante el tiempo transcurrido desde la declaración del Hospital de Ontinyent y su centro de especialidades como ámbito de difícil cobertura "se ha evidenciado la necesidad de extender dicha declaración a la totalidad del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent". Así se recoge en el informe de la Secretaría Autonómica de Planificación, Información y Trasformación Digital, en el que se detalla la situación del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent, poniendo el foco en su cartera de servicios, la población atendida, su ubicación geográfica, los ratios de cobertura de plazas respecto del total de plantilla y la falta de profesionales disponibles en las bolsas de trabajo del departamento.

"Habiendo agotado todos los procedimientos de selección y provisión previstos en la normativa aplicable, resulta imprescindible la declaración de la totalidad del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent como ámbito de difícil cobertura con el objetivo de hacer más atractivos los puestos de trabajo y poder así atraer y retener profesionales en este departamento", incide la resolución, que entrará en vigor a partir de este sábado.

A partir de ahora, en los procesos selectivos por concurso convocados, los servicios prestados en puestos de personal estatutario con título de especialista en este ámbito geográfico computarán el triple de la puntuación que se establezca, con carácter general, por cada mes de servicios prestados.

Además, el personal que ocupe plazas de difícil cobertura podrá realizar actividades formativas, dentro de su jornada laboral, hasta un máximo de cuatro jornadas al mes, en el hospital de referencia, siempre que quede garantizada la actividad asistencial. Por otra parte, el desempeño de un puesto declarado de difícil cobertura dará derecho a una reducción del tiempo de permanencia necesario para el acceso o progresión a los grados 3 y 4 de los sistemas de carrera y desarrollo profesional. A tal efecto, por cada tres meses de servicios prestados continuados en una de estas plazas, se reducirá en un mes el tiempo de permanencia necesario para el acceso a dichos grados, con una reducción máxima de 12 meses para cada grado.

El princpial atractivo es que los profesionales podrán optar a plaza en propiedad por concurso de méritos, estando obligados a permanecer 3 años en el puesto de difícil cobertura.

Igualmente, la prestación de servicios en las plazas de difícil cobertura podrá ser incentivada económicamente a través del reconocimiento de un componente del complemento específico por esta especial circunstancia concurrente en este tipo de plazas, cuya cuantía anual será de 10.000 euros para plazas incluidas en el subgrupo de clasificación A1, y 6.500 euros para las incluidas en el subgrupo A2. La cuantía anual se abonará en catorce pagas iguales, las cuales incluirán las doce mensualidades y las dos pagas extraordinarias.

Disfunciones iniciales

Como advirtieron los sindicatos, la inicial declaración del hospital de Ontinyent como área de difícil cobertura generó una disfunción y un agravio comparativo para los profesionales cuya plaza estaba en el hospital de Xàtiva, puesto que ambos centros funcionan como una unidad: los servicios médicos de especializada son departamentales, y la mayoría de sus especialistas realizan sus tareas tanto en el Hospital General de Ontinyent y su Centro de Especialidades como en el Hospital Lluís Alcanyís.

Pese a tener la condición de facultativos especialistas del Departamento y la obligación de acudir indistintamente al Hospital de Xàtiva y al de Ontinyent como centros de trabajo, administrativamente la plaza de cada especialista está ligada a uno de los dos centros hospitalarios. Esta discrepancia entre el ámbito de trabajo que les impone su condición de Facultativos Especialistas de Departamento y el centro concreto al que está adscrito el puesto que ocupan hacía que únicamente aquellos con nombramiento en el Hospital de Ontinyent pudieran sumar los méritos específicos de esta convocatoria por estar ocupando una plaza considerada de difícil cobertura y, por lo tanto, recibir la puntuación de permanencia.