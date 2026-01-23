El Olímpic de Xàtiva se mide al CD Jávea

El CD Olímpic disputará este domingo, a las 12:00 horas, su partido de liga frente al CD Jávea en el Camp d’Esport Municipal de Jávea. El entrenador del conjunto setabense, José Manuel Rueda, ha analizado la semana de trabajo, la situación de la plantilla y las claves del encuentro.

Rueda ha explicado que el equipo ha completado una semana de preparación centrada en llegar en las mejores condiciones al partido: “Una semana más de trabajo y esperar buenas sensaciones, que el equipo trabaje bien y que podamos llegar a dar las mejores condiciones el domingo”. En el apartado de bajas, el técnico ha señalado las dudas de Mullor y Kouma, ambos con molestias físicas: “Mullor tiene todavía las molestias del fin de semana pasado, a lo mejor mañana puede que entrene algo con el equipo, ya depende de la evolución”, mientras que sobre Kouma ha indicado que “habrá que esperar hasta el final” para conocer su disponibilidad.

El entrenador ha subrayado que la mentalidad del equipo está centrada exclusivamente en el próximo compromiso: “La plantilla ahora mismo tiene la opción y la mentalidad de llegar el domingo a Jávea y ganar tres puntos. El ascenso ahora mismo, quien quiera mirar más allá del domingo, es una utopía”. En ese sentido, ha insistido en que cada jornada se afronta como una final: “Estamos valorando que cada fin de semana es una final para nosotros, nos está yendo bien con esa mentalidad, entonces no podemos salirnos del camino”.

Sobre el rival, Rueda ha reconocido la dificultad del encuentro y ha recordado el precedente de la primera vuelta: “Difícil va a ser. Sí que es verdad que es un partido que le tenemos muchas ganas, por cómo se dio aquí el partido en casa. Pero al final siguen siendo tres puntos más”. También ha destacado el buen inicio de temporada del Jávea y algunos cambios en su plantilla: “Lo que mayormente ha cambiado ha sido que han perdido un jugador como Fofo”, y ha añadido que el equipo rival mantiene futbolistas peligrosos como “Maverick y Edu, que ya son jugadores más veteranos”.

En cuanto a las opciones del Olímpic, Rueda ha señalado que el rendimiento dependerá del propio equipo: “Si nosotros salimos convencidos de lo que tenemos que hacer, con buena actitud a la hora de competir y con las ideas muy claras, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades de poder ganar otra vez fuera de casa”.

Noticias relacionadas

El técnico también ha confirmado que, por el momento, el club no busca refuerzos: “Ahora mismo la verdad es que no estamos buscando nada. Con la plantilla que tenemos, si tenemos que quedarnos de aquí a final de temporada con los que somos, estaría encantado”.