Ontinyent capta 90.000 euros de Labora para ampliar la oferta formativa de "El Rogle"

El Ayuntamiento de Ontinyent ha obtenido una subvención de 90.900 euros de Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dependiente de la Generalitat Valenciana, para el desarrollo del programa municipal de inserción sociolaboral “El Rogle” durante el año 2026. Esta aportación permitirá ampliar la oferta formativa del programa, con la concesión de dos certificados de profesionalidad que suman un total de 1.040 horas de formación dirigidas a jóvenes en riesgo de exclusión social.

En concreto, Labora ha concedido los dos certificados de profesionalidad solicitados por el consistorio para este proyecto, que desde hace años trabaja para facilitar la incorporación en el mercado laboral y la reinserción educativa de jóvenes de entre 16 y 21 años que no han finalizado los estudios de secundaria. Como novedad destacada, el programa incluirá por primera vez un certificado de profesionalidad de nivel 2. El perfil de los y las jóvenes participantes es el de adolescentes o postadolescentes que habitualmente pertenecen a familias desestructuradas y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desamparo que han requerido la intervención de los servicios sociales, y que presentan dificultades añadidas para acceder a una ocupación.

La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, destaca la importancia de esta subvención y del paso adelante que supone para el programa municipal. Según explica, “es un programa que ayuda los y las jóvenes a tener un mejor futuro, porque además de aprender y formarse sobre diferentes materias, adquieren unos hábitos de trabajo y de conducta que los van a ayudar a encarar con mejores garantías tanto cualquier puesto de trabajo al cual puedan optar como una posible vuelta a los estudios. Poder ampliar la oferta formativa y con un certificado de nivel superior es sin duda una muy buena noticia”.

Así, por un lado, se impartirá el certificado de profesionalidad “Operaciones Básicas de Restaurante y Bar”, de nivel 1, que es el que habitualmente venía desarrollándose en ediciones anteriores del programa. Este curso tendrá una duración de 360 horas, un importe de subvención de 29.700 euros y estará dirigido a un grupo de 10 alumnos. Su inicio tendrá que producirse como máximo el 30 de mayo, y los requisitos de acceso están dirigidos a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años en riesgo de exclusión social. Además, este certificado permite la convalidación de las asignaturas del ámbito científico-tecnológico de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio.

Nuevo certificado

Por otro lado, la principal novedad será la incorporación del certificado de profesionalidad “Servicios de Bar y Cafetería”, de nivel 2, que se impartirá por primera vez dentro del programa “El Rogle”. Este curso contará con una duración de 680 horas, una subvención de 61.200 euros y también estará dirigido a 10 alumnos, con una fecha de inicio máxima fijada el 2 de febrero. Podrán acceder al mismo jóvenes de entre 16 y 25 años en riesgo de exclusión social que hayan cursado un certificado de profesionalidad de nivel 1 o que disponen del título de la ESO. En los casos en que no se cumplan los requisitos académicos, el propio centro del Rogle podrá realizar una prueba de competencias para facilitar el acceso a la formación. Este certificado de nivel 2 permite el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio, sin necesidad de realizar pruebas de acceso.

El programa combina la formación teórica con prácticas en restaurantes de Ontinyent, lo que permite mejorar la empleabilidad de los participantes. Gracias a este enfoque, el porcentaje de inserción laboral directa inmediatamente después de la participación en “El Rogle” ha superado en muchas ediciones el 40%, consolidándose como una herramienta eficaz de inclusión social y laboral en el municipio.