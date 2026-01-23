Quatretonda pone en valor sus tesoros geológicos

La Biblioteca Pública Municipal Estanislau Alberola de Quatretonda acogerá el próximo jueves 26 de febrero, a las 19 horas, la presentación del último libro editado por el ayuntamiento de la localidad, “El descobriment del patrimoni geològic de Quatretonda”, de Josep E. Oltra Benavent. Editada dentro de la colección BQ (número 12 de la serie Medio Almud), la publicación cuenta con la colaboración de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

Este trabajo divulgativo destaca la importancia geológica de Quatretonda, de su término y en especial de la Sierra. Los estudios en ese sentido se iniciaron con las visitas del geólogo valenciano Vilanova y Piera, publicadas en la década de los sesenta del siglo XIX que darían pie a posteriores investigaciones, como las del estudioso naturalista francés René Nicklès que en la década de los ochenta del mencionado siglo visitó las montañas centrales valencianas, del norte de Alicante y sur de València (concretamente la comarca de la Vall d'Albaida, de esta provincia).

Unos estudios que le sirvieron de base para elaborar su tesis doctoral, que confirmaría la importancia geológica de Quatretonda ya apuntada anteriormente por Vilanova y Piera, destacada por los importantes hallazgos de fosíles por su sierra y alrededeores, y, aunque sea anecdóticamente, también por el nombre de algunas especies catalogadas, como la “Exogyra Benaventi”, que es como decir Quatretonda, aunque recibe su nombre por el vecino de la localidad Camilo Benavent, de la reconocida familia de los “señoritos de Benavent”, el cual acompañaría al investigador en sus paseos por el término, además de hospedarlo –supuestamente- en su propiedad en la sierra conocida por el corral de la Bastida, uno de los parajes destacados en las investigaciones de René Nicklès.

La Biblioteca Quatretondenca –bq-Libretos coleccionables”, editada por el Ayuntamiento de Quatretonda a través de la Biblioteca Municipal, se ha publicado de manera más o menos regular desde el 1991, repartida sobre todo en régimen de suscripciones, y venta directa.