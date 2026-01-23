Xàtiva actúa de urgencia en cuatro viviendas por la inacción de los dueños

El Ayuntamiento de Xàtiva ha actuado de urgencia esta semana para llevar a cabo diversas reparaciones en una vivienda en ruinas de la calle Sants. Las obras se han ejecutado tras presentar varios requerimientos al dueño de la propiedad -sin resultado- y por el riesgo que planteaban el estado de los elementos exteriores. Y no ha sido un caso aislado.

Así, los datos aportados por el Ayuntamiento a los que ha tenido acceso a este periódico confirma que también se han realizado -o se prevén- llevar a cabo obras en otras tres viviendas que registran un estado similar y están ubicadas en el casco antiguo. Además, en 2024 se destinaron más de 24.000 euros para la reparación de una pared de un chalet emplazado en Bixquert que afectaba a un camino público. Su dueño no hizo caso a ninguno de los avisos enviados desde el consistorio setabense.

Nacho Reig, responsable municipal de Urbanismo explicó que «se trata de trabajos que el consistorio aprueba tras la inacción de los titulares. Hablamos de inmuebles que no tienen un mantenimiento adecuado y cuyos dueños no han atendido los requerimientos y avisos realizados. Al final, la administración tiene que intervenir tras la instrucción de un expediente y luego notificar a los dueños que han de abonar los gastos ocasionados por los trabajos».

Las viviendas en las que ya se ha actuado -o se ha aprobado la intervención- están en arterias del casco antiguo: son las calles Sants, Carneros y Caldes. Además, en 2024 también se aprobó una inversión superior a los 24.000 euros para reparar un muro en muy mal estado en un chalet de Bixquert que presentaba un riesgo para todo aquel que pasara por la zona.

«Son intervenciones subsidiarias. El Ayuntamiento se ha visto obligado a actuar. Siempre seguimos los cauces legales y enviamos todos los avisos pertinentes. Sin embargo, no hacen caso. Se trata de cuestiones urgentes que tienen que arreglarse sí o sí. La situación pone de manifiesto la dejadez de muchos propietarios», comentó Reig.

Acera cortada al paso

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que el lunes se restringirá el paso en una zona de la Plaça Pais Valencià:«Por motivos de trabajos en el agua potable, a partir del lunes 26 de enero, la acera este de la N-340 entre la Plaça Pais Valencià y la intersección con la CV-645, quedará cerrada para peatones.️ También se cierra el acceso por la escala desde c/ Azorín - P. Ferrocarril». El concejal de Urbanismo explicó que «es una obra que tiene que ver con la red de aguas. El lunes comienzan y se tiene que cerrar el paso de personas».