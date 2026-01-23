Xàtiva presenta en FITUR su Plan de Destino Turístico Inteligente 2025-2028

Xàtiva ha presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) su Plan Director de Destino Turístico Inteligente (DTI) 2025-2028, un instrumento estratégico que marcará el futuro de la gestión turística del municipio a partir de un modelo planificado, sostenible y alineado con las directrices de la Comunitat Valenciana.

El alcalde Roger Cerdà ha destacado que «este Plan Director nos permite pasar de las ideas a la acción, con una planificación clara y rigurosa que sitúa a Xàtiva en el camino de un turismo inteligente, responsable y adaptado a las necesidades reales del destino». En este sentido, ha remarcado que «no se trata solo de atraer a más visitantes, sino de gestionar mejor el turismo, cuidando nuestro patrimonio, el espacio público y la calidad de vida de la ciudadanía».

El Plan Director parte de la adhesión de Xàtiva al modelo de Destino Turístico Inteligente de la Comunitat Valenciana, con un nivel DTI básico y fortalezas destacadas en ámbitos como la gobernanza y la inteligencia turística, lo que permite definir una hoja de ruta realista y progresiva, adaptada a la realidad del municipio.

Entre los principales objetivos del plan se encuentran el refuerzo de la gobernanza turística municipal, la optimización de la gestión y la planificación, la garantía de la accesibilidad y la inclusión, así como el fomento de la innovación y la competitividad. Según Cerdà, «Xàtiva quiere ser un destino para todas las personas, capaz de ofrecer un turismo que aporte valor y genere oportunidades sin perder su identidad».

Por su parte, la concejala de Turismo, Raquel Caballero, ha subrayado que «el Plan Director es el resultado de un trabajo riguroso y participativo, que ha contado con la implicación de diferentes áreas municipales y de los agentes del territorio, porque el turismo es un ámbito transversal que debe construirse de manera compartida». Caballero ha señalado que «esta metodología nos permite disponer de una herramienta práctica, con actuaciones priorizadas, responsables definidos y mecanismos de seguimiento que garantizan que el plan tenga un impacto real en la gestión del destino».

El plan de acción, con horizonte temporal 2025-2028, contempla 25 actuaciones distribuidas en ocho dimensiones del modelo DTI de la Comunitat Valenciana. Entre las medidas previstas se encuentran el análisis del comportamiento de los visitantes en eventos consolidados, la incorporación de la inteligencia artificial en los canales de atención turística y la elaboración de un diagnóstico e inventario de accesibilidad turística. El documento se ha elaborado a partir de una metodología integral y estructurada en siete fases, con un enfoque claramente orientado a la acción, que incluye actuaciones calendarizadas, indicadores de seguimiento y la posibilidad de evaluar la evolución del plan y corregir desviaciones cuando sea necesario.

Roger Cerdà ha subrayado que «este plan nos dota de una base técnica sólida para tomar decisiones fundamentadas y avanzar hacia un modelo turístico moderno y bien gestionado», y ha añadido que «presentarlo en FITUR es una muestra del compromiso de Xàtiva con un turismo responsable, alineado con las políticas autonómicas y europeas».

Últimos días en FITUR

La participación de Xàtiva en la Feria Internacional de Turismo continúa hoy viernes, con la presentación de Xàtiva como destino LGTBIQ+, tras su adhesión a la red REDD.

Noticias relacionadas

Además, mañana tendrá lugar una exhibición del baile de la Moma en la plaza central de la Feria y, posteriormente, en la zona LGTBIQ+, con la colaboración de la asociación Amics del Corpus. Esta acción está orientada a poner en valor el patrimonio cultural de la ciudad a través de uno de los actos más emblemáticos de Xàtiva.