Xàtiva reclama al Consell el desvío al hospital y la acequia Murta tras una década en punto en muerto

La retirada de la inversión comprometida por el Consell para construir el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara ha sido el último de un largo listado de desencuentros entre la administración autonómica y el ayuntamiento en lo que va de legislatura. La paralización de los 3 millones conveniados para la puesta en marcha de viviendas de alquiler joven en 15 inmuebles del casco antiguo y la decisión de desvincularse del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) han sido los más sonados.

Al margen de los acuerdos que se alcanzaron con el Botànic y que el ejecutivo del PP ha rectificado, sin embargo, hay otras inversiones que permanecen en punto muerto desde hace una década o más. Este es el caso del proyecto de construcción de la rotonda de la CV-645 a la altura del Paquito Coloma, necesaria para descongestionar el intenso tráfico en el principal acceso de Xàtiva facilitando la desviación de vehículos a la carretera del hospital, o del largamente reivindicado desvío de la acequia Murta, una actuación que permitiría solventar los problemas derivados de los vertidos de aguas fecales en la parte urbana.

Ambas intervenciones figuran entre la decena de demandas pendientes que el alcalde y la primera teniente de alcalde de Xàtiva trasladaron el vicepresidente del Consell José Díez en la reunión del pasado 13 de enero. Pese a los contactos entre la Generalitat y el ayuntamiento para abordar estas dos infraestructuras vitales, hasta el momento "ni han obtenido financiación ni se ha producido ningún tipo de avance", según se explicita en el documento elaborado por el consistorio para dicho encuentro, al que ha tenido acceso este diario.

En 2009, la Conselleria de Agua dio luz verde a un proyecto valorado en casi 832.000 euros para desviar la acequia Murta, con el objetivo de garantizar un sistema más eficiente, poner remedio a las filtraciones en propiedades privadas y que esta conducción histórica de riego de cultivos deje de funcionar a modo de alcantarilla en su tramo urbano. Sin embargo, la obra no llegó a materializarse. Hace un año, la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat Valenciana (Epsar) se comprometió con el ayuntamiento a actualizar los costes del proyecto con vistas a incluirlo en las cuentas autonómicas de 2026, que de momento no se han presentado. En 2010, el presupuesto estimado de la infraestructura era de 800.000 euros, pero se calcula que, en la actualidad, la cifra ascendería aproximadamente a 1,5 millones de euros.

Falta de noticias sobre el Pla Director del Castell

La demanda de la rotonda de la CV-645, junto a los campos de fútbol del Paquito Coloma, se remonta al año 2016. El consistorio de Xàtiva formalizó la compra de la parcela para construirla. La antigua Conselleria de Política Territorial se comprometió a financiar la obra con una inversión de unos 247.000 euros, pero la actuación se ha retrasado por cuestiones técnicas y ha continuado postergándose en los últimos años sin que haya trascendido una fecha clara.

Junto con el retraso del centro de salud II, que debería licitarse este año, el gobierno de Xàtiva también ha afeado a la Generalitat la "falta de noticias" sobre la actualización del Pla Director del Castell a la que se comprometió la administración autonómica en abril de 2024, en la última reunión de la Comisión Mixta de la citada fortaleza. La corporación local sigue igualmente a la espera de respuesta de la Generalitat a la solicitud de autorización de proyectos remitidos de mejora en el castillo que cuentan con financiación europea.

Respecto a los propietarios del casco antiguo que vieron paralizadas las operaciones de compra de sus inmuebles acordadas en el pasado mandato por parte de la Conselleria de Vivienda, el vicepresidente del Consell anunció que se iba a formalizar un nuevo convenio para impulsar pisos de alquiler asequible en la parte histórica de la ciudad. Las obras de reforma de dos inmuebles ya comprados en los que la Generalitat prevé crear cinco apartamentos siguen pendientes de iniciarse.