La declaración de difícil cobertura atrae el interés de nuevos especialistas al área Xàtiva-Ontinyent

La declaración del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent como ámbito de difícil cobertura, que entra en vigor este sábado, ya ha despertado el interés de especialistas de otras zonas geográficas que se han visto atraídos por los incentivos que pretenden paliar las dificultades existentes para cubrir plazas en todos los centros sanitarios de la Costera, la Canal y la Vall d’Albaida.

La regulación, anunciada a finales de noviembre por el conseller Marciano Gómez, conlleva la aplicación de una serie de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de profesionales a las plazas de personal estatutario con título de especialista.

En junio de 2024, la Conselleria de Sanidad ya incluyó al Hospital de Ontinyent y su centro de especialidades dentro de la misma regulación. Sin embargo, la nueva orden publicada ayer hace hincapié en que, durante el año y medio transcurrido, «se ha evidenciado la necesidad de extender dicha declaración a la totalidad del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent». Así se recoge en un informe que detalla la situación del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent, poniendo el foco en su cartera de servicios, la población atendida, su ubicación geográfica, los ratios de cobertura de plazas respecto del total de plantilla y la falta de profesionales disponibles en las bolsas de trabajo del departamento.

«Habiendo agotado todos los procedimientos de selección y provisión previstos en la normativa aplicable, resulta imprescindible la declaración de la totalidad del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent como ámbito de difícil cobertura, con el objetivo de hacer más atractivos los puestos de trabajo y poder así atraer y retener profesionales en este departamento», incide la resolución.

A partir de ahora, en los procesos selectivos por concurso convocados, los servicios prestados en puestos de personal estatutario con título de especialista en este ámbito geográfico computarán el triple de la puntuación que se establezca, con carácter general, por cada mes de servicios prestados. Además, el desempeño de un puesto declarado de difícil cobertura da derecho a una reducción del tiempo de permanencia necesario para el acceso o progresión a los grados 3 y 4 de los sistemas de carrera y desarrollo profesional.

A tal efecto, por cada tres meses de servicios prestados continuados en una de estas plazas, se reducirá en un mes el tiempo de permanencia necesario para el acceso a dichos grados. Para optar a los beneficios, los profesionales estarán obligados a permanecer 3 años en el puesto de difícil cobertura. En casos extraordinarios, el decreto autonómico también contempla incentivos económicos a través del reconocimiento de un componente del complemento específico. Sin embargo, según ha confirmado este diario, estas retribuciones adicionales no se están aplicando en ningún área de difícil cobertura.

Piden crear más plaza

Desde el sindicato médicoSimap señalan que la declaración es una «buena noticia», aunque consideran que «llega tarde», puesto que la decisión inicial de amparar exclusivamente al hospital de Ontinyent bajo esta figura generó una «desigualdad y un agravio comparativo» para los profesionales cuya plaza estaba en el hospital de Xàtiva, puesto que ambos centros funcionan como una unidad. Tras las quejas que plantearon los facultativos, el área sanitaria emitió un certificado con tal de igualar las condiciones de los trabajadores de ambos centros en el concurso para cubrir puestos de difícil cobertura en el hospital de Ontinyent promovido por la conselleria en diciembre. Falta ver qué ocurre en la baremación definitiva.

El sindicato sostiene que los incentivos económicos supondrían un atractivo aún mayor para las plazas y pide a la conselleria que cree nuevos puestos para garantizar el adecuado servicio ante la inminente apertura del nuevo hospital de Onitnyent, donde se prevén crear unidades nuevas, en algún caso con los mismos médicos que ahora.