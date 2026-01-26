El Atzeneta gana al Atlético Saguntino y da un giro a su dinámica de resultados

El domingo fue una jornada de opuestos para los equipos de la Vall d’Albaida en Tercera Federación. El Atzeneta, con el objetivo de consolidar un cambio de dinámica y alejarse de los puestos de descenso, visitó al entonces líder Atlético Saguntino, mientras que el Ontinyent 1931, con opciones de ocupar posiciones de playoff, recibió en casa al colista, el Recambios Colón.

El Atzeneta llegaba al duelo ante el Atlético Saguntino con un estado de ánimo positivo tras ganar en la jornada anterior al Hércules “B” y romper una mala dinámica de resultados. El partido para los de Luis Navarro se puso muy de cara en el tramo inicial del encuentro. Cuando corría el minuto 20, el colegiado señaló un penalti a favor del conjunto “taronja” que, además, supuso la expulsión del jugador romano Diego Climent. El especialista en lanzamientos de penalti, Leo Ramírez, fue el encargado de transformar la pena máxima y abrir el marcador (0-1).

El partido se ponía de cara para los de la Vall d’Albaida. A pesar del resultado en contra y de tener que afrontar más de 70 minutos en inferioridad, los de Guillem Beltrán no le perdieron la cara al partido. Los locales sumaron hasta cinco ocasiones claras para poder empatar el encuentro, pero se encontraron con un Atzeneta que supo resistir la ofensiva. No fue un partido en el que los de Luis Navarro brillaran en su juego de ataque, pero la efectividad les sirvió para sumar la segunda victoria consecutiva. Tres puntos que, sobre todo, sirven para cambiar una mala dinámica.

El domingo también se jugó en el Clariano el duelo entre el Ontinyent 1931 y el Recambios Colón. Los de Roberto Bas llegaban al encuentro tras ganar el miércoles al Castellonense (3-2). El partido tuvo un guion claro, con los locales queriendo generar juego y los visitantes priorizando el planteamiento defensivo. El Ontinyent 1931 llegaba tímidamente y el Recambios rozó el gol con un disparo de Carles Albert que se encontró con una gran intervención de Andreu Vivó, que voló para negarle el tanto.

Los “blanc-i-negres”, con Vicent, Pedro Sempere y Lluís Felipe, lo intentaron con insistencia, pero sin acierto. A los 20 minutos de juego, el Ontinyent 1931 reclamó un penalti en una jugada en la que el árbitro no vio nada punible. En la segunda parte, los de la capital de la Vall d’Albaida quisieron ponerle una marcha más al partido con Iván Albert, que estuvo muy activo. Buscó asistir a Pedro Sempere, que se topó con el guardameta Kedra, quien tuvo que abandonar el partido tras un golpe en la cabeza.

El delantero de Carcaixent lo intentó con un disparo desde la frontal que salió cerca del poste. Ya en el descuento, Pedro Sempere, casi en línea de gol, remató de cabeza fuera y Miguel Richart cerró el partido con un remate al poste. Un empate que sabe a poco, pero que sirve al conjunto de Roberto Bas para seguir en la pelea por los puestos de privilegio.