El bar de toda la vida de Ontinyent que ha repartido más de 1 millón de euros de la Lotería: "En el barrio hay una alegría enorme"

El bar El Sombrero es un negocio familiar de los de toda la vida que funciona desde hace más de 40 años en la Avenida Francisco Cerdà de Ontinyent. Cada día, el establecimiento comienza a servir cafés desde muy temprano: la persiana se levanta a las 7 de la mañana para dejar pasar a una clientela muy fiel, mayoritariamente compuesta por gente trabajadora.

La constancia se ha visto ahora recompensada. El local lleva 34 años abonado a un mismo número que este sábado ha sido agraciado con el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional. En plena cuesta de enero, el bar ha repartido más de un millón de euros a través de 86 décimos adquiridos por clientes y trabajadores.

El premio ha sido canalizado íntegramente por este negocio, gracias al número 60.134, suministrado por la Administración de Lotería número 1 de Ontinyent, situada en la Avenida Almaig. Cada décimo vale 12.000 euros. "Hemos sentido una alegría enorme. Nosotros (los dueños del local) tenemos números, pero casi nos da más satisfacción la gente que te llama, te da las gracias y lo celebra contigo. Hay muchas personas agraciadas que son mayores y que van a repartirlo con los hijos", explica a Levante-EMV Jerónimo Martínez, que regenta El Sombrero junto a sus hermanos. "El bar lo abrieron mis padres. Somos la segunda generación y casi estamos acabando, porque tenemos todos casi 50 años. Al local viene mucha gente, tenemos una clientela muy fidelizada y la mayoría vienen a diario, pero una cosa así siempre viene bien", continúa su relato.

El Bar El Sombrero, en la Avenida Francisco Cerdá de Ontinyent. / G.M.

La administración de lotería nº1 que ha distribuido los décimos se encuentra muy próxima al bar. "Este premio ha sido muy emocionante, porque El Sombrero es un bar de gente trabajadora. Le ha tocado a personas qe les hacía mucha falta", indica Javier Micó, la cuarta generación alfrente de una administración que lleva 70 años abierta en Ontinyent.

Gente en paro o herederas del número

Entre los agraciados hay quien había "heredado" el número premiado de sus padres tras 26 años jugando al mismo décimo, así como gente en paro que busca trabajo o personas con alguna dolencia a la que el dinero les supone una inyección importante. También el dueño de un negocio local que sufrió problemas con el género que convirtieron en pérdidas todos los beneficios de la campaña navideña. El autónomo tenía un apuro económico importante y el décimo agraciado le ha salvado la papeleta en plena cuesta de enero.

Noticias relacionadas

"No nos lo creemos, porque llevamos repartido tres premios importantes en 9 meses, algo que estadísticamente es casi imposible. Estamos teniendo una racha de suerte", expone Micó. La administración dio un premio de 60.000 euros por décimo en agosto y repartió también el segundo premio íntegro del sorteo del Día de la Madre: 25.000 euros por décimo. "Tenemos 52 números abonados", apunta el responsable del establecimiento, que concede todo el mérito del último botín de más de 1 millón de euros al bar El Sombrero por su constancia a lo largo de más de tres décadas.