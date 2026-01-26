La caída de un árbol por el viento deja a Anna a oscuras durante tres horas

Apenas dos semanas después del apagón que dejó sin luz a cinco municipios de la Canal de Navarrés durante seis horas, este domingo se registró un nuevo episodio de similar, aunque a una escala más reducida.

El fuerte viento provocó una incidencia en una línea de media tensión por la caída de un árbol que dejó a la población de Anna completamente a oscuras, poco antes de las 19 horas. La distribuidora de Iberdrola i-DE informó a los vecinos del corte de luz no programado, indicando como fecha de reposición estimada las 20.53 horas.

Los trabajos de reparación de la avería se prolongaron un poco más en el tiempo respecto a las previsiones iniciales. Según explican fuentes de Iberdrola a Levante-EMV, la avería afectó aproximadamente unos 2.000 clientes. "A las dos horas se pudo reponer a la mitad de los afectados y a las tres horas prácticamente la totalidad y había recuperado el suministro", apuntan desde la compañía. Pasadas las 22 horas, el servicio se había recuperado casi con normalidad.

En el caso del corte imprevisto de luz del 9 al 10 de enero en otros pueblos de la Canal, el origen fue una línea aérea de media tensión.

Este lunes a mediodía, i-DE ha informado a los hogares de Anna de que daba totalmente por solucionada la incidencia en la red.

Las fuertes rachas de viento fueron protagonistas del tiempo durante todo el fin de semana en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. La meteorología adversa obligó a cancelar diversos actos programados en municipios que celebraban las fiestas de Sant Antoni, como Ontinyent, el Genovés o Cerdà, donde se cancelaron hogueras y procesiones, por motivos de seguridad.