Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaHotel ingenieros VWTiempo ValenciaCalderos MoncadaNuevo restaurante DacostaTractores ValènciaDe HaasCalendario laboral 2026
instagramlinkedin

La caída de un árbol por el viento deja a Anna a oscuras durante tres horas

Un corte de luz no programado afectó este domingo a toda la localidad tras el registrado hace dos semanas en otros 5 municipios de la comarca

El temporal del fin de semana obligó a suspender la quema de hogueras y otros actos de Sant Antoni en Ontinyent, el Genovés o Cerdà

Imagen de archivo de unas torres eléctricas.

Imagen de archivo de unas torres eléctricas.

Sergio Gómez

Sergio Gómez

Xàtiva

Apenas dos semanas después del apagón que dejó sin luz a cinco municipios de la Canal de Navarrés durante seis horas, este domingo se registró un nuevo episodio de similar, aunque a una escala más reducida.

El fuerte viento provocó una incidencia en una línea de media tensión por la caída de un árbol que dejó a la población de Anna completamente a oscuras, poco antes de las 19 horas. La distribuidora de Iberdrola i-DE informó a los vecinos del corte de luz no programado, indicando como fecha de reposición estimada las 20.53 horas.

Los trabajos de reparación de la avería se prolongaron un poco más en el tiempo respecto a las previsiones iniciales. Según explican fuentes de Iberdrola a Levante-EMV, la avería afectó aproximadamente unos 2.000 clientes. "A las dos horas se pudo reponer a la mitad de los afectados y a las tres horas prácticamente la totalidad y había recuperado el suministro", apuntan desde la compañía. Pasadas las 22 horas, el servicio se había recuperado casi con normalidad.

En el caso del corte imprevisto de luz del 9 al 10 de enero en otros pueblos de la Canal, el origen fue una línea aérea de media tensión.

Este lunes a mediodía, i-DE ha informado a los hogares de Anna de que daba totalmente por solucionada la incidencia en la red.

Noticias relacionadas

Las fuertes rachas de viento fueron protagonistas del tiempo durante todo el fin de semana en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. La meteorología adversa obligó a cancelar diversos actos programados en municipios que celebraban las fiestas de Sant Antoni, como Ontinyent, el Genovés o Cerdà, donde se cancelaron hogueras y procesiones, por motivos de seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
  2. El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
  3. Un ataque de locura', la única explicación que da el presunto asesino confeso del niño de 13 años en Sueca
  4. Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
  5. Un abogado de Ontinyent ayudó a la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos
  6. Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
  7. València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
  8. Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia

Las nuevas marquesinas del bus urbano de Ontinyent ofrecerán información en tiempo real a los pasajeros

Las nuevas marquesinas del bus urbano de Ontinyent ofrecerán información en tiempo real a los pasajeros

Una mesa redonda aborda los retos urbanos, sociales y económicos de Ontinyent para los próximos años

Una mesa redonda aborda los retos urbanos, sociales y económicos de Ontinyent para los próximos años

La caída de un árbol por el viento deja a Anna a oscuras durante tres horas

La caída de un árbol por el viento deja a Anna a oscuras durante tres horas

La esgrimista setabense Anna Gallego, convocada por la selección española

La esgrimista setabense Anna Gallego, convocada por la selección española

Roger Cerdà: "Ahora es aún más incomprensible la decisión de la consellera con el nuevo Palacio de Justicia"

Roger Cerdà: "Ahora es aún más incomprensible la decisión de la consellera con el nuevo Palacio de Justicia"

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

Xàtiva acogerá la primera carrera 10K de Bomberos de la Comunitat Valenciana este domingo, con 1.000 dorsales agotados

Xàtiva acogerá la primera carrera 10K de Bomberos de la Comunitat Valenciana este domingo, con 1.000 dorsales agotados

Queman una hoguera de Sant Antoni en Ontinyent... después de cancelarse el evento por las rachas de viento

Tracking Pixel Contents