Da positivo en alcohol tras llevarse por delante dos semáforos en Xàtiva
Agentes de la Policía Local de Xàtiva detuvieron a un conductor que, tras colisionar con dos semáforos, dio positivo por consumo de alcohol en la mañana del domingo.
Ocurrió el pasado domingo 25 de enero, pasadas las siete de la mañana, en Xàtiva. Un conductor se llevó por delante dos semáforos mientras circulaba con su coche y acabó dando positivo por ingesta de alcohol cuando fue sometido a la prueba por agentes de la Policía Local.
Así, el 112 alertó del incidente registrado en una de las principales arterias de la ciudad y una patrulla de la Policía Local acudió al lugar de los hechos para comprobar lo ocurrido. Los agentes confirmaron que no había personas heridas, pero sí se registraron importantes daños materiales. La reconstrucción del incidente apunta que el conductor arrancó primero un primer semáforo y una señal vertical emplazados en la calle Académic Maravall de la capital de la Costera. Luego, chocó contra otro elemento de señalización del tráfico, quedando el vehículo detenido.
Tanto el conductor como su acompañante reconocieron lo ocurrido tras ser entrevistados por la patrulla. El conductor dio positivo después en la prueba de alcohol, por lo que los agentes instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial. Su vehículo acabó siendo retirado por la grúa del seguro y desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la empresa que gestiona los semáforos en la ciudad para reparar los dos elementos de señalización.
