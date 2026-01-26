Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTractores ValènciaValencia CFÉlite funcionarialHotel ingenieros VWDe Haas
instagramlinkedin

Da positivo en alcohol tras llevarse por delante dos semáforos en Xàtiva

Agentes de la Policía Local de Xàtiva detuvieron a un conductor que, tras colisionar con dos semáforos, dio positivo por consumo de alcohol en la mañana del domingo.

Uno hombre pasa por delante de unos de los semáforos que derribó un conductor en Xàtiva, en una imagen captada hoy.

Uno hombre pasa por delante de unos de los semáforos que derribó un conductor en Xàtiva, en una imagen captada hoy. / Perales Iborra

José Luis G. Llagües

Xàtiva

Ocurrió el pasado domingo 25 de enero, pasadas las siete de la mañana, en Xàtiva. Un conductor se llevó por delante dos semáforos mientras circulaba con su coche y acabó dando positivo por ingesta de alcohol cuando fue sometido a la prueba por agentes de la Policía Local.

Así, el 112 alertó del incidente registrado en una de las principales arterias de la ciudad y una patrulla de la Policía Local acudió al lugar de los hechos para comprobar lo ocurrido. Los agentes confirmaron que no había personas heridas, pero sí se registraron importantes daños materiales. La reconstrucción del incidente apunta que el conductor arrancó primero un primer semáforo y una señal vertical emplazados en la calle Académic Maravall de la capital de la Costera. Luego, chocó contra otro elemento de señalización del tráfico, quedando el vehículo detenido.

Noticias relacionadas

Uno de los semáforos que se llevó por delante un conductor en Xàtiva, en una imagen captada hoy.

Uno de los semáforos que se llevó por delante un conductor en Xàtiva, en una imagen captada hoy. / Perales Iborra

Tanto el conductor como su acompañante reconocieron lo ocurrido tras ser entrevistados por la patrulla. El conductor dio positivo después en la prueba de alcohol, por lo que los agentes instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad vial. Su vehículo acabó siendo retirado por la grúa del seguro y desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la empresa que gestiona los semáforos en la ciudad para reparar los dos elementos de señalización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
  2. Un ataque de locura', la única explicación que da el presunto asesino confeso del niño de 13 años en Sueca
  3. El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
  4. Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
  5. Un abogado de Ontinyent ayudó a la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos
  6. Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
  7. València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
  8. Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia

Da positivo en alcohol tras llevarse por delante dos semáforos en Xàtiva

Da positivo en alcohol tras llevarse por delante dos semáforos en Xàtiva

El bar de toda la vida de Ontinyent que ha repartido más de 1 millón de euros: "En el barrio hay una alegría enorme"

El bar de toda la vida de Ontinyent que ha repartido más de 1 millón de euros: "En el barrio hay una alegría enorme"

Golpea una tubería de gas, causa el desalojo de una vivienda y da positivo en alcohol en la Llosa de Ranes

Golpea una tubería de gas, causa el desalojo de una vivienda y da positivo en alcohol en la Llosa de Ranes

Piden hasta 12 años de prisión por una agresión en un pub en Canals con objetos cortantes

Piden hasta 12 años de prisión por una agresión en un pub en Canals con objetos cortantes

Impulsan la recuperación de la ruta que siguió Jaume I entre Xàtiva y Biar

Impulsan la recuperación de la ruta que siguió Jaume I entre Xàtiva y Biar

Un abogado de Ontinyent, clave en la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos

Un abogado de Ontinyent, clave en la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos

La maldición del convento de las clarisas

La maldición del convento de las clarisas

La declaración de difícil cobertura atrae el interés de nuevos especialistas al área Xàtiva-Ontinyent

La declaración de difícil cobertura atrae el interés de nuevos especialistas al área Xàtiva-Ontinyent
Tracking Pixel Contents