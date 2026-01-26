La esgrimista setabense Anna Gallego, convocada por la selección española

La joven esgrimista de Xàtiva Anna Gallego ha sido convocada por la Selección Española para el Campeonato del Mediterráneo que se celebrará en Eslovenia. El deporte de Xàtiva vuelve a estar de enhorabuena. La Real Federación Española de Esgrima (RFEE) ha confirmado la convocatoria de la esgrimista del Club d´Esgrima Xàtiva Anna Gallego para representar a España en el próximo Campeonato del Mediterráneo, que se disputará a finales de enero en Eslovenia.

La joven deportista del Club de Esgrima Xàtiva ha sido seleccionada tras sus últimos resultados en los torneos nacionales de España de Sable M15. "Este logro consolida a Anna no solo como una de las firmes promesas de la cantera nacional, sino como una de las mejores embajadoras deportivas de la ciudad en el ámbito internacional", exponen desde el club.

A su vez, las mismas fuentes comentan que "la convocatoria es el reconocimiento al talento y la proyección de la esgrimista de Xàtiva, quien ha demostrado una gran madurez competitiva para su juventud. Su trayectoria ascendente confirma el excelente trabajo de base que se realiza en el club de la ciudad, posicionando a Xàtiva como un punto de referencia en la formación de esgrimistas de élite".

"Anna Gallego viajará a Eslovenia con el objetivo de medir su nivel ante las mejores esgrimistas de más de 10 países de la cuenca mediterránea, llevando el nombre de Xàtiva y de su club a una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de esgrima de su categoría", apostillan.