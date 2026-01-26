Las fuertes rachas de viento causan daños en viviendas y vehículos de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva emitió el pasado un aviso amarillo por una alerta de fuertes rachas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora. La situación perduró el domingo, lo que ocasionó que los parques y espacios públicos estuvieran cerrados.

La situación ocasionó que se registraran daños en viviendas y vehículos estacionados en la vía pública.

En un chalet en obras situado en la calle Altet de Molina de Bixquert cayó un pino de grandes dimensiones de una propiedad contigua. El ejemplar ocasionó daños en la vivienda y tuvo que ser cortado y retirado al impedir el paso de vehículos y personas. A su vez, en la partida del Carraixet también se cayó un árbol a causa de la fuerza del viento. El incidente causó que se viera afectado el cableado del teléfono, que fue asegurado por los bomberos hasta su reparación.

Y en el carrer Pere Escrivà se tuvo que reparar una bajante de pluviales suelta, aparentemente a causa del viento. Efectivos de la Policía Local de Xàtiva, en colaboración de los vecinos, desmontaron la conexión desde los balcones adyacentes eliminando el riesgo por posibles daños. Por otra parte, en una obra realizada en una vivienda de la calle Música Nova se desprendieron varias planchas metálicas. Uno de los elementos fue hallado en la calzada y otro golpeó un vehículo estacionado en la vía pública. Así, la patrulla movilizada confirmó que "una plancha metálica de grandes dimensiones del perímetro se había desprendido de la obra allí existente impactando contra un vehículo". "Ante la peligrosidad de que las mencionadas planchas, de gran tamaño, pudieran salir volando y causar daños a los viandantes se procedió al corte de la calle Musica Nova en el tramo comprendido entre la calle 25 de Abril y Nou d'Octubre, tanto al paso de vehículos como a los peatones", exponen las mismas fuentes. También se balizó y cerró al paso de peatones parte del paso peatonal de la calle 25 de Abril.

A su vez, una señal temporal golpeó en un vehículo estacionado en la calle Abú Masaifa, ocasionando diversos daños. La señalización que no se había desprendido fue retirada por agentes de la Policía Local para evitar daños a otros vehículos.

Y en la zona de Honorato Juan se registró un incidente similar. Una plancha metálica de grandes dimensiones que estaba sin fijaciones en una azotea de un bloque de la calle Padre Claret causó daños en un vehículo. Unas vecinas de la propiedad avisaron a la Policía Local explican que había varias planchas idénticas que podían salir volando al no tener ningún elemento que las asegurara. Una patrulla acudió al lugar y observó la presencia de cinco elementos sin ningún tipo de anclaje que estaban directamente en el suelo. El material fue retirado y depositado a resguardo.

La plancha que había causado daños también fue recogida y dejada en el interior del edificio. Las vecinas explicaron que habían contratado una obra con una empresa, ya que en la azotea del edificio hay instalados unos trasteros y por parte de la comunidad de vecinos decidieron retirar el tejado metálico por presentar deficiencias en el anclaje de los mismos. Las planchas habían sido desinstaladas y dejadas a su suerte.