El Gobierno rectifica y devuelve a los juzgados de Xàtiva los casos de violencia de género

Una demanda atendida. El Gobierno Central prepara el regreso de las competencias en materia de violencia de género a la sede judicial de Xàtiva tres años después de haber trasladado a un nuevo juzgado especializado creado en Alzira los casos que afectan a las víctimas de la Costera y la Canal de Navarrés, en medio de una gran polémica.

La medida que reivindican desde 2023 los operadores jurídicos, las asociaciones de mujeres, el Ayuntamiento de Xàtiva y la Conselleria de Justicia figura plasmada en un proyecto de Real Decreto promovido por el Ministerio de Justicia que contempla la creación de 500 unidades judiciales en toda España correspondientes a la programación de 2026, junto con la adecuación de la planta judicial.

El texto en tramitación, que únicamente debe ser ratificado por el Consejo de Ministro antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, modifica la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira que se aprobó a finales de 2022 para limitarla a dicho partido judicial y al de Carlet, excluyendo así de la agrupación intercomarcal al partido judicial de Xàtiva.

La normativa de rango estatal no prevé la creación de un nuevo juzgado especializado en la capital de la Costera. Los asuntos de violencia de género y violencia sexual cuando la víctima sea mujer volverán a ser asumidos con carácter exclusivo, pero no excluyente, por la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva, como antes del cambio introducido en 2023. Sin embargo, el real decreto dota una nueva plaza judicial en dicha sección "con la finalidad de garantizar que el Tribunal de Instancia de Xàtiva cuente con los medios necesarios para asumir de nuevo esta competencia".

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira conservará su competencia sobre todos los procedimientos de violencia de género y violencia sexual procedentes del partido judicial de Xàtiva que se encuentren pendientes de resolución antes de que se pongan en marcha los nuevos cambios.

La centralización de los casos en la capital de la Ribera generó protestas por el agravio para las víctimas a raíz del alejamiento de la justicia, pero también por la saturación que presentaba el juzgado recién constituido en Alzira.

El anuncio de la recuperación de las competencias de violencia sobre la mujer llega apenas una semana después de que la Conselleria de Justicia haya liquidado el proyecto para construir el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara. La ubicación de los nuevos juzgados es por ahora una incógnita, mientras la sede judicial del Palau d'Alarcó es pequeña y arrastra deficiencias que lastran el servicio.

500 plazas judiciales en 2026

El Gobierno prevé crear 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de nuestra historia y es un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que, según el ministerio, "tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía" .

Xàtiva figura entre los tribunales de instancia que serán reforzados para responder al aumento de la litigiosidad y a la carga de trabajo de los órganos judiciales.En total, la Comunitat Valenciana contará con 58 nuevas plazas judiciales, lo que supondrá un incremento cercano al 10 % de la planta judicial en un solo año. Esta ampliación se enmarca en un plan estatal que prevé la creación de 500 nuevas plazas en todo el país, una cifra récord en un único ejercicio.

El nuevo modelo permite así una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €. En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7M €. Con el modelo anterior hubiese sido de 260M €.

De las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.