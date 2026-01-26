Golpea una tubería de gas, causa el desalojo de una vivienda y da positivo en alcohol en la Llosa de Ranes

Consumir alcohol antes de ponerse a los mandos de un utilitario puede traer consecuencias nefastas. Y no solo atenta contra la seguridad del responsable de los hechos, sino que también afecta al resto. Así ocurrió el pasado jueves 22 en la localidad de la Llosa de Ranes por la tarde. La Policía Local acabó deteniendo a un conductor después de que chocara con su vehículo contra una tubería de gas y causara una fuga en una casa del municipio, que tuvo que ser desalojada. El conductor, después, dio positivo en alcohol.

Así, el incidente tuvo lugar en la calle san Antonio. Desde la Policía Local han comentado que el vehículo iba a gran velocidad cuando ocurrió el suceso: "Era un turismo de color oscuro, que iba bastante rápido. El coche impactó contra la fachada y afectó a una tubería de gas".

Una residente en la Llosa de Ranes llamó a la Policía Local para avisar de lo sucedido, alertando de un fuerte olor a gas en la zona. Por motivos de seguridad, la vivienda fue desalojada y ventilada por efectivos del Consorci de Bombers.

El conductor, gracias a la descripción del vehículo aportada, fue interceptado e identificado por un agente de la Policía Local. Dio positivo en alcohol, por lo que se realizaron las diligencias relativas a los delitos cometidos.