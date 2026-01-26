Impulsan la recuperación de la ruta que siguió Jaume I entre Xàtiva y Biar

Cinco asociaciones de la antigua Subgobernación de Xàtiva y el cronista oficial de esta ciudad han unido esfuerzos para impulsar la recuperación total del trazado del antiguo Camí de Xàtiva a Biar, una arteria histórica de comunicación ya documentada en el siglo XIII —aunque sus orígenes son probablemente romanos— que fue transitada por Jaume I en la conquista de los pueblos situados «más allá del Xúquer»

L’Associació d’Amics de la Costera, l’Institut d’Estudis de les Valls de la Mariola (IVEM), los centros excursionistas de Xàtiva y Ontinyent y el colectivo que promueve la representación anual delTractat d’Almisrà, junto al experto setabense Agustí Ventura, han constituido una comisión de trabajo con el objetivo de definir claramente y poner en valor el itinerario, con varios tramos en desuso en la actualidad, coincidiendo con el 750 aniversario de la muerte del fundador del Reino de Valencia, en este 2026. La vía, que vertebraría las Comarcas Centrales, es perfectamente transitable desde Biar hasta Ontinyent, donde se han desplegado trabajos previos de conservación. El foco de la investigación se centra en sacar completamente a la luz el trazado que existía entre l’Olleria y Xàtiva, mucho más difuminado en diversos puntos por la falta de utilización y el paso del tiempo.

La pretensión de los artífices de esta iniciativa, alentada inicialmente por la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (FedinesPV) es consolidar el Camí de Xàtiva como un sendero que pase a formar parte de la red de rutas del territorio valenciano. Una vez terminen las labores encaminadas a documentar el trayecto íntegro, las entidades implicadas en el proceso pedirán ayuda a la Diputación de Valencia para la adecuación de aquellos tramos en mal estado que requieren intervenciones, así como para la correcta señalización del camino, tal como informan desde Amics de la Costera. Entre los impulsores de la actuación existe el temor de que hayan surgido algunos obstáculos en el itinerario, con la colocación de vallas o la apropiación indebida de hitos y terrenos.

La calle Porta de Cocentaina, donde comenzaría el camino. / Perales Iborra

Desde la localidad alicantina de Biar, que cuenta con un «Portal de Xàtiva», el trazado llega a Ontinyent, atravesando la conocida como Vall de Beneixama, a través de municipios como Camp de Mirra, Banyeres o Bocairent, para continuar hasta Ontinyent. Desde la capital de la Vall d’Albaida, la senda continúa hacia Aielo de Malferit y l’Olleria.

Aunque se están realizando averiguaciones partiendo de las referencias históricas disponibles, la hipótesis manejada es que, a partir de este punto, el camino avanzaría por la zona del Barranc del Salido, para buscar enlazar con espacios muy conocidos como l’Estret de les Aigües, la Cova Negra de Xàtiva o el Pont Sec. Un tramo bastante definido, pero que necesitaría ser perfilado. El inicio del camino se sitúa en el antiguoPortal de Cocentaina de Xàtiva, llamado así porque este era el pueblo próximo más importante.

El «error» del Camino del Cid

El cronista local de la ciudad, Agustí Ventura, mantiene que el camino histórico de Xàtiva a Biar fue seguramente una desviación de la Vía Augusta que se prolongaba hasta Cartagena. El experto vincula el camino con la Governació d’enllà Xúquer, una de las tres subdivisiones del antiguo Reino de Valencia que, con epicentro en Xàtiva, comprendía la parte comprendida entre el río Xúquer y el río de Xixona. Ventura subraya que fue seguida por Jaume I en la conquista de territorios que terminó en Biar. En cambio, considera «un error» los intentos de algunas instituciones de incluir a Xàtiva dentro de la Ruta del Cid. «El Cid no entró en Xàtiva porque en esa época estaban los almorávides».

El cronista hace hincapié en que el camino está «muy estudiado» entre Biar y Ontinyent, donde es perfectamente transitable, aunque la definición del itinerario entre la Vall d’Albaida y la cabecera de la Costera es más compleja, puesto que hay «muchos caminos de Xàtiva». En ese sentido, apunta a algunas posibles pistas recabadas a la hora de documentar el trazado, como la existencia de un molino junto al río Albaida cuya denominación («Cortaina») remite al trazado histórico o la ubicación de otro «Portal de Cocentaina» en Montaverner. En época islámica, la vía era muy utilizada y se conocía como «Camino de Medina Xateba».