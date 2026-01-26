Una mesa redonda aborda los retos urbanos, sociales y económicos de Ontinyent para los próximos años

El Ayuntamiento de Ontinyent ha organizado para este martes 27 de enero en la Sala Gomis (19 horas) el acto “Pensar la ciutat del futur: Ontinyent 2030”, una convocatoria abierta al debate y a la reflexión colectiva sobre el modelo de ciudad y los principales retos que Ontinyent tendrá que afrontar en los próximos años.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha explicado que “el objetivo es generar un espacio de diálogo abierto, plural y constructivo, donde diferentes miradas y trayectorias puedan aportar diagnóstico, experiencia e ideas para el futuro de la ciudad. Queremos analizar como piensa la gente que tienen que ser las ciudades del futuro, desde una perspectiva que sitúe las personas, el bienestar y la calidad de vida en el centro de las políticas públicas”.

El primer edil explica que “Ontinyent se encuentra en un momento clave para abordar esta reflexión. En un contexto general en las ciudades marcado por la desafección ciudadana, la pérdida de vínculos comunitarios y la dificultad para conciliar desarrollo económico y bienestar, Ontinyent presenta un indicador especialmente relevante: somos la ciudad valenciana con mayor fidelidad residencial, con una diferencia superior a los 20 puntos respecto de la media estatal. Un dato que evidencia que la gente decide quedarse en Ontinyent, arraigar y construir su proyecto vital, y que invita a analizar qué factores lo explican y cómo pueden preservarse y reforzarse”.

Plantear escenarios e identificar decisiones

La mesa redonda central del acto, titulada “Quan la gent es queda. Ontinyent a debat. Polítiques públiques, benestar i reptes de futur”, contará con la participación de ocho personas procedentes de sectores diversos, con edades y trayectorias diferentes, que aportarán visiones complementarias desde la cultura, la sostenibilidad, la empresa, la universidad y otros ámbitos estratégicos para la ciudad. Así, se contará con ontinyentins y ontinyentines como Carlos Revert, músico y fisioterapeuta; Marina Gironés, experta en marketing digital; Miguel Lurbe, empresario; Nuria Pomar, empresaria; Carlos Salvador, profesor universitario; Sílvia Párraga, arquitecta; Fina Úbeda, extrabajadora del textil jubilada, o el actor Isaak Gracia.

El debate estará moderado por la periodista Àlex Blanquer, que planteará varias líneas de reflexión alrededor de los aciertos y errores de diferentes modelos urbanos, tanto en el ámbito europeo como local, así como sobre el impacto real de las políticas públicas en la vida cotidiana de las personas. El acto se plantea como un ejercicio que quiere ir más allá de conclusiones cerradas, con la voluntad de plantear escenarios e identificar qué decisiones serán determinantes para continuar construyendo la ciudad del futuro.