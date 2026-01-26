Piden hasta 12 años de prisión por una agresión en un pub en Canals con objetos cortantes
Los acusados causaron diversas heridas de consideración después de golpear a los otros hombres con una copa y un vaso de cristal y clavar un tenedor y otro objeto punzante a una de las víctimas
Los incidentes ocurrieron en octubre de 2023. Y mañana, los agresores serán juzgados. Así, las personas implicadas en una pelea registrada un pub de Canals están citadas en la Ciudad de la Justicia de València. Los tres individuos acusados de agredir a otros dos en un pub de la localidad de Canals durante la madrugada del 13 de octubre de 2023 serán jugados. La Fiscalía les acusa de dos de ellos delitos de lesiones y pide para uno de ellos 12 años de prisión, cuatro para el segundo y dos para el tercero. Según sostiene el Ministerio Público, "los acusados la emprendieron a golpes con dos clientes del establecimiento y les causaron heridas después de golpearles con una copa y un vaso de cristal y clavar un tenedor y otro objeto punzante a una de las víctimas".
Actuación de la Policía Local
La situación causó que varias patrullas de la Policía Local de Canals se trasladaran hasta la puerta del local de ocio nocturno a las dos y media de la madrugada tras recibir un aviso sobre "una pelea tumultuaria que varios individuos estaban protagonizando en el interior del establecimiento".
Tal y como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta noticia, los policías locales entraron en el pub empuñando sus armas reglamentarias y chillando a los individuos que estaban dentro que se tirara al suelo. Desde la Policía Local confirmaron que "una de las personas intento agredir a los agentes y también fue detenida por este motivo". Los agentes procedieron a su detención por atentado contra la autoridad.
