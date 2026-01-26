Queman una hoguera de Sant Antoni en Ontinyent... después de cancelarse el evento por las rachas de viento

Las fuertes rachas de viento registradas durante el pasado fin de semana dejaron una amplia lista de incidencias en Ontinyent. Y, a pesar de las reiteradas peticiones de las administraciones llamando a la prevención, también se notificaron incidentes donde los protagonistas hicieron caso omiso. Así, ayer por la tarde se suspendió la quema de las hogueras de Sant Antoni en Ontinyent por las fuertes rachas de viento. La decisión se adoptó tras entrar en el nivel 3 de Emergencia. Sin embargo, la Policía Local de Ontinyent recibió un aviso de que una de las hogueras había sido encendida pasadas las 4 de la mañana del domingo 25. La situación ocasionó que efectivos del parque de bomberos de Ontinyent se movilizaran hasta el lugar de los hechos, apagaran el incendio y aseguraran la zona.

Pero no fue el único incidente registrado por las rachas de viento durante el fin de semana en la capital de la Vall d'Albaida.

El sábado por la mañana unas vallas de obra que están siendo utilizadas en las obras de la Plaça de la Concepción cayeron sobre un carril de circulación. La Policía Local se vio obligada a reestructurar los pasos para viandantes.

A su vez, un vecino notificó la caída de un árbol en el número 9 de la calle del Músic Vert. Fue retirado de la vía. Durante la misma jornada de sábado, la Policía Local recibió una llamada por la que un vecino alertaba de un desprendimiento de una fachada que había afectado a su vehículo, que estaba aparcado en la vía pública. Los agentes trasladados acordonaron la zona con vallas y cinta policial. Y avisaron a la comunidad de propietarios para que hicieran las gestiones pertinentes para consolidar y reparar la fachada.

La situación de alerta causó el cierre de los parques de la Glorieta, les Boles, Ramón Llin, Sant Rafel y Pere IV.

Imagen de archivo del parque de Pere IV de Ontinyent, que fue cerrado al público por las rachas de viento. / Perales Iborra

Por otra parte, una vivienda de la calle Fra Lluís Galiana fue acordonada tras desprenderse varias tejas de la parte superior y confirma que había más en peligro de caer, que fueron retiradas. Y pasadas las once de la mañana, otro vecino avisó de la existencia de un cable de telefonía colgando, que fue asegurado.

Y la caída de un pino de notables dimensiones causó que se cortara al tráfico el Camí del Pont del Rei. Una patrulla y efectivos de bomberos se trasladaron hasta el lugar. El pino fue retirado por las brigadas forestales.