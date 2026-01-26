Roger Cerdà: "Ahora es aún más incomprensible la decisión de la consellera con el nuevo Palacio de Justicia"

La decisión del Ministerio de Justicia de devolver al partido judicial de Xàtiva las competencias en materia de violencia de género llega apenas una semana después de que la Conselleria de Justicia haya liquidado el proyecto para construir el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva en el antiguo convento de Santa Clara. La ubicación de los nuevos juzgados es por ahora una incógnita, mientras la sede judicial del Palau d'Alarcó arrastra deficiencias que lastran el servicio.

El esperado anuncio ha despertado las primeras reacciones políticas. A juicio del alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, "ahora es aún más incomprensible la decisión de la consellera de tirar a la basura 8 años de trabajo para hacer el nuevo Palacio de Justicia en los terrenos anexos a Santa Clara. Por eso le exigimos que reconsidere su decisión y que inicie inmediatamente los trabajos de ejecución de los contratos de demolición y arqueología con el fin de poder comenzar cuanto antes la construcción del nuevo Palacio de Justicia", ha incidido el primer edil.

"La recuperación de las competencias en materia de violencia de género para el juzgado de Xàtiva es una magnífica noticia que evidencia de forma clara la apuesta que el Gobierno de España hace por esta ciudad y por nuestro Partido Judicial", ha expresado Cerdà, quien ha subrayado que "desde el año 2022 hemos venido reivindicando en todos los ámbitos la recuperación de estas competencias, pero es de justicia nombrar a la ministra Diana Morant y al propio ministro Bolaños, quienes han atendido personalmente la reivindicación de esta ciudad, han sido sensibles y han entendido que se había cometido una injusticia con la retirada de las competencias para nuestros juzgados".

Según indican desde el Ayuntamiento de Xàtiva, con esta noticia se acentúa aún más la necesidad urgente de dotar a Xàtiva de un nuevo Palacio de Justicia que responda al incremento y a la complejidad de las competencias judiciales del partido judicial. En este contexto, desde el consistorio lamentan "profundamente" la decisión de la Conselleria de Justicia de no ejecutar el Palacio de Justicia proyectado en Santa Clara, "una infraestructura que sí estaba prevista y dotada económicamente, y que ha sido aplazada de manera sobrevenida". "Este retraso continúa condicionando gravemente el funcionamiento del servicio público de justicia y evidencia una falta de planificación y de compromiso con una ciudad que ejerce como capital judicial de la comarca".