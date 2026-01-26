La Vall d'Albaida apuesta por el ciclismo como reclamo y presenta el Plan de Sostenibilidad Turística en FITUR 2026

El Área de Turismo de la Mancomunidad de municipios de la Vall d'Albaida estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, donde dio a conocer las principales novedades del turismo comarcal "con una apuesta clara por la innovación y la diversificación de experiencias turísticas", según exponen desde el organismo supramunicipal.

"El turismo en la Vall d'Albaida se ha caracterizado por propuestas que fomentan el turismo activo, deportivo y experiencial, así como la gastronomía y el interior con todo su valor paisajístico y cultural. En este contexto, el ciclismo se posiciona como un elemento estratégico para atraer nuevos públicos y consolidar la comarca como destino de referencia en el turismo de interior", prosiguen las mismas fuentes.

Durante FITUR, la Vall d'Albaida ha participado en el espacio de Turismo Comunidad Valenciana, integrado dentro de la Diputación de València, donde también estuvieron presentes los municipios de Bocairent, Benigànim y L'Olleria. La presentación institucional de la Mancomunidad tuvo lugar el 22 de enero, y "uno de los puntos centrales fue la exposición del proyecto “Transformación del territorio: ejecución y resultados del Plan de Sostenibilidad Turística de la Vall d'Albaida”, que ha impulsado políticas innovadoras en turismo sostenible y digitalización", prosiguen.

"En el marco de este plan, se ha consolidado el Club de Producto Cicloturístico “Rueda la Vall d'Albaida”, una iniciativa que agrupa empresas y recursos turísticos comprometidos con el impulso del cicloturismo de calidad en la comarca, promoviendo sinergias y experiencias turísticas que conectan patrimonio, natura y sostenibilidad", apuntan.

"Además de la presentación del plan y del club de producto, se realizó el lanzamiento del spot publicitario “La Vall d'Albaida, donde vuelven los latidos”, que pose en valor la esencia emocional de la comarca y sus posibilidades como destino que conecta con los sentidos y las experiencias personales", exponen.

Reuniones con otros agentes turísticos

"La presencia de Turismo Vall de Albaida en FITUR 2026 incluyó también una intensa agenda de reuniones profesionales: 15 encuentros agendadas con empresas y agentes del sector durante las jornadas del 21 y 22 de enero, enfocadas a consolidar el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos y establecer colaboraciones estratégicas", argumentan.

"La Mancomunidad participó en sesiones de networking, encuentros institucionales con la Diputación y la Consellería, y atendió las citas programadas para impulsar iniciativas relacionadas con digitalización, soluciones tecnológicas, realidad aumentada, inteligencia artificial, sostenibilidad, accesibilidad, smart cities, turismo activo y, especialmente, cicloturismo", comentan.

Presentación de novedades en la comarca

"Entre las principales novedades que se presentaron tanto al público profesional como a los visitantes destacan la puesta en marcha de la nueva página web turística de la Vall d'Albaida, así como la implantación de Inventrip, un sistema de señalización turística inteligente que facilita el descubrimiento del territorio y mejora la experiencia del visitante. Además, se dio a conocer el estado de desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística de la Vall d'Albaida, junto con la presentación del nuevo spot promocional “La Vall d'Albaida, donde vuelven los latidos”, una pieza audiovisual que hace hincapié en la dimensión emocional e identitaria de la comarca", dicen.

"Finalmente, se presentaron las nuevas guías y catálogos en formato digital, accesibles mediante códigos *QR, que apuestan por una información más sostenible, accesible e interactiva para todos los públicos. Con esta participación, la Mancomunidad de municipios de la Vall d'Albaida refuerza su apuesta para posicionar la comarca como un referente de turismo interior sostenible, activo e integrador, impulsando la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía para generar un impacto positivo y durable", apostillan desde la Mancomunidad.