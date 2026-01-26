Xàtiva acogerá la primera carrera 10K de Bomberos de la Comunitat Valenciana este domingo, con 1.000 dorsales agotados

Xàtiva será este domingo el escenario de la primera carrera 10K de Bomberos que se celebra en la Comunitat Valenciana, una prueba pionera que ha agotado sus 1.000 dorsales y que combina deporte, solidaridad y divulgación de los servicios de emergencia. En total, participarán 1.000 corredores y corredoras, de los cuales 134 serán bomberos —incluidas 9 bomberas—, que correrán con el traje completo de bombero, que tiene un peso aproximado de 7 kilos.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha querido agradecer a todas las personas que han hecho posible la organización de la prueba «el hecho de haber pensado en nuestra ciudad», y ha destacado que «es una alegría que se haya elegido Xàtiva para una carrera tan especial».

La iniciativa nace, según ha explicado el bombero Vicent Agustí Valls, «de una idea entre los compañeros del parque de bomberos de Xàtiva, que posteriormente comentamos con el club de triatlón Gsport con la voluntad de que fuera la primera prueba de estas características en la Comunitat Valenciana, ya que hasta ahora se ha celebrado en ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza». Agustí ha remarcado que desde el principio se tuvo claro que la carrera «debía tener un componente solidario, porque tiene que ir más allá de una prueba deportiva».

En este sentido, la 10K de Bomberos de Xàtiva se correrá a beneficio de la Fundación Pequeño Deseo. Su representante, Amparo Eugenio, ha manifestado que están «encantados de que esta carrera sea en beneficio de la asociación» y ha explicado que la fundación trabaja «para dar apoyo anímico a los niños y a las familias que están pasando por un mal momento, cumpliendo su mayor deseo». En este sentido, ha señalado que en más de 25 años de actividad se han cumplido más de 7.500 deseos en más de 35 hospitales de todo el Estado.

En cuanto al aspecto técnico, la carrera cuenta con un recorrido rápido de 10 kilómetros y solo 50 metros de desnivel positivo, con avituallamientos en los kilómetros 3,5 y 6, además de siete puntos de animación repartidos por el circuito —con la participación de charangas y comisiones falleras—, así como cuatro puntos de fotografía para que los participantes puedan tener un recuerdo gratuito de la prueba. Además, dos drones grabarán imágenes para elaborar un vídeo de la jornada, y la bolsa del corredor incluirá, además de la camiseta oficial y otras sorpresas, una pulsera del Consorcio y de la Fundación Pequeño Deseo. Para el correcto desarrollo de la prueba, se ha previsto la participación de 130 voluntarios.

Feria de las Emergencias

Además de la carrera, el sábado tendrá lugar la Feria de Emergencias del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que se celebrará frente al Centro Comercial Plaza Mayor de 10 a 14 horas. El diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Forestales y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell, ha agradecido «que la ciudad se haya volcado con este colectivo tan valiente, con una iniciativa tan original», y ha destacado que tanto la carrera como la feria son «una demostración de lo que podemos encontrar en este Consorcio». Mascarell ha explicado que en la feria se podrán ver todos los vehículos disponibles, dotaciones humanas, la unidad canina, el grupo GERA de rescate en altura, la unidad UREC de Rescate en Emergencias y Catástrofes y otros equipos, y ha invitado a toda la ciudadanía de Xàtiva y de la comarca a visitarla para conocer de primera mano el trabajo que se realiza.

La entrega de dorsales de la carrera se realizará el sábado, de 10 a 20 horas, en el Centro Comercial durante la Feria de Emergencias, y el domingo, de 8 a 9:30 horas, en la Casa de Cultura de Xàtiva. Entre los participantes destaca la presencia de Vicent Úbeda, corredor popular de 70 años, natural de Novetlè, que logró en el último Maratón de Valencia el récord de España en mayores de 70 años (con un tiempo de 3 horas y 32 segundos). Las inscripciones se agotaron el pasado mes de diciembre y se generó una lista de espera, por lo que la previsión es continuar en el futuro con esta carrera y ampliar la participación en próximas ediciones.