Las chicas del Triatlón Ontinyent, podio en 1ª División en Rojales
El Club Triatlón Ontinyent, gracias a los resultados obtenidos en Cheste y Rojales, se sitúa a pocos puntos de los equipos que lideran la tabla
El pasado fin de semana se celebró la séptima edición del Duatlón Vila de Rojales (en la comarca de la Vega Baja del Segura, Alicante), una prueba puntuable para la Primera División de la Liga de Clubes Caixa Popular, en la cual participa el equipo femenino del Club Triatlón Ontinyent.
La competición se ha desarrollado en formato individual y en distancia sprint, con un primer segmento de carrera a pie de 5.000 metros de extensión, una segunda parte de 19 kilómetros de ciclismo y, finalmente, 2.500 metros de carrera a pie.
Celia de Llago, Neus Baldó, Laia Minguet, Ana Maria Candrea, Ainhoa Montesinos y Joana de Llago han fueron encargadas de representar el club de la capital de la Vall d'Albaida en una mañana de domingo que se resolvería con la tercera posición para las chicas del Club Triatlón Ontinyent.
Cabe recordar que sumando los resultados obtenidos en la primera prueba de la temporada (Duatlón por Equipos de Cheste) y al Duatlón de Rojales, el equipo femenino del Club Triatlón Ontinyent asciende hasta la cuarta posición de la tabla de Primera División, con 179 puntos. Actualmente, se encuentran en 4 puntos de las terceras (CDR Resistentia T3) y a 5 puntos de las segundas (Tripuçol).
