La ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez Revert capitaneará la selección española
La vigente campeona de España llega a Holanda con la ambición de finalizar entre las 25 mejores del mundo en una prueba que se disputará en un circuito renovado
La ciclista nacida en la localidad de Ontinyent, Sofía Rodríguez Revert, capitaneará la selección española femenina en los próximos campeonatos del mundo de ciclo-cross que se celebrarán el próximo fin de semana en la ciudad de Hulst (Holanda).
Rodríguez ya se encuentra en tierras neerlandesas. Este pasado fin de semana ha participado en la clausura de la Copa del Mundo. En la cita finalizó en el puesto 24º en la carrera disputada en la ciudad de Maasmechelen y quedó 27ª en la clasificación tras otra carrera disputada en Hoogerheide. Se muestra muy optimista respecto a los resultados de la próxima competición a celebrar en suelo holandés.
La vigente campeona de España tiene como objetivo terminar entre las 25 mejores, un objetivo nada descabellado, ya que va con mucha ilusión a pelearse entre la élite mundial. Este circuito de Hulst está considerado como el mejor del mundo tras las últimas modificaciones. Entre otras mejoras, se han instalado siete puentes sobre el río bastante largos. Se trata de un trabajo de pontoneros que va a ser todo un espectáculo y donde el rey de Holanda ya ha confirmado su asistencia.
Entre los valencianos seleccionados para la escuadra nacional también figuran Felipe Orts, Raúl Mira y Carla Bañuls.
