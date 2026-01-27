La consellera, sobre el retorno del juzgado de violencia de género a Xàtiva: "Lo hemos conseguido yendo todos a una"

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación Ciudadana, Nuria Martínez, ha valorado positivamente la creación una nueva unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer en la capital de La Costera, tras el anuncio del Ministerio de Justicia de que el conocimiento de los asuntos de violencia sobre la mujer del partido judicial de Xàtiva corresponderá a la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva.

En 2022 el partido judicial de Xàtiva perdió esta unidad como consecuencia de la comarcalización, “una reforma que supuso la desatención y desprotección de las víctimas durante 4 años, presentando más obstáculos y dificultades en la consecución de justicia y fomentando la revictimización de las víctimas y la extracción de su entorno”, ha explicado la consellera.

Nuria Martínez ha recordado que “desde la conselleria hemos estado muy comprometidos y reivindicativos con la recuperación de esta unidad judicial especializada en violencia sobre la mujer, porque fue un error imperdonable del Botànic que han tenido que revertir ellos mismos desde su propio partido. Cada vez que he tenido ocasión he trasladado al Ministro Bolaños de la imperiosa necesidad de recuperar esas competencias en el partido judicial de Xàtiva, así como también se ha venido trasladando en las misivas remitidas al Ministerio”, ha manifestado la consellera de Justicia.

“Esta reivindicación era irrenunciable, contaba con el apoyo de la Generalitat y con el consenso de las fuerzas políticas locales y era defendida por los profesionales de la abogacía a través del ICAV y por otros operadores jurídicos implicados”, ha explicado Martínez.

“Nos tenemos que felicitar por resistir, por no cejar en nuestro empeño de revertir una situación injusta que se produjo con la pérdida de estas competencias con la comarcalización. Y lo hemos conseguido yendo todos a una, y hemos conseguido que Xàtiva pueda contar de nuevo con los medios necesarios para dar la cobertura jurídica y asistencial que precisan y merecen las mujeres víctimas de violencia de género”, ha defendido Nuria Martínez.

