Detenidos por forzar la puerta de una clínica dental y robar en Ontinyent

Todo ocurrió el pasado viernes 23 de enero, a las 8:45 horas. Una pareja de hombres entró en un local comercial de la Avenida Almaig de Ontinyent con las intenciones de robar. Al darse cuenta de que los habían visto, se dieron a la fuga con un escaso botín: un bolso.

La trabajadora que les había llamado la atención se puso en contacto con la Policía Local de Ontinyent y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Varias patrullas se desplegaron por la zona y realizaron diferentes batidas. Al dar con dos posibles sospechosos, confirmaron la descripción aportada por la víctima. Y fueron detenidos por un presunto robo con fuerza por agentes de la Policía Nacional.

Fuentes del cuerpo seguridad han confirmado a Levante-EMV los hechos: "Eran las 8:45 de la mañana. La empleada estaba a punto de empezar su jornada laboral. La puerta de acceso estaba cerrada, pero oyó unos ruidos. Al salir a la entrada vio a dos hombres. Les preguntó qué hacían y se fueron. Luego, se dio cuenta de que le habían robado un bolso".

Los agentes movilizados realizaron entonces varias batidas por la zona y detuvieron a los dos sospechosos como presuntos autores de un robo con fuerza. Se trata de dos hombres de 26 y 19 años. Iban vestidos con suéteres con capuchas, que les tapaba la cara.

Noticias relacionadas

La empleada ha confirmado que le han devuelto algunas pertenencias como las llaves y las tarjetas: "Todo el dinero y los objetos de valor han desaparecido, eso sí. Era mi bolso personal. Es una pena, este es un barrio bastante tranquilo y nunca nos había pasado algo así".