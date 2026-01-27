Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTiempo ValenciaCercanías ValenciaCalderos MoncadaCalendario laboral 2026Hotel ingenieros VWPuente BugarraSemana Santa
instagramlinkedin

Detenidos por forzar la puerta de una clínica dental y robar en Ontinyent

El incidente ocurrió el pasado viernes 23 de enero, a las 8:45 de la mañana

El suceso tuvo lugar en un local de la Avenida Almaig de Ontinyent.

El suceso tuvo lugar en un local de la Avenida Almaig de Ontinyent. / Levante-EMV

José Luis G. Llagües

Ontinyent

Todo ocurrió el pasado viernes 23 de enero, a las 8:45 horas. Una pareja de hombres entró en un local comercial de la Avenida Almaig de Ontinyent con las intenciones de robar. Al darse cuenta de que los habían visto, se dieron a la fuga con un escaso botín: un bolso.

La trabajadora que les había llamado la atención se puso en contacto con la Policía Local de Ontinyent y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Varias patrullas se desplegaron por la zona y realizaron diferentes batidas. Al dar con dos posibles sospechosos, confirmaron la descripción aportada por la víctima. Y fueron detenidos por un presunto robo con fuerza por agentes de la Policía Nacional.

Fuentes del cuerpo seguridad han confirmado a Levante-EMV los hechos: "Eran las 8:45 de la mañana. La empleada estaba a punto de empezar su jornada laboral. La puerta de acceso estaba cerrada, pero oyó unos ruidos. Al salir a la entrada vio a dos hombres. Les preguntó qué hacían y se fueron. Luego, se dio cuenta de que le habían robado un bolso".

Los agentes movilizados realizaron entonces varias batidas por la zona y detuvieron a los dos sospechosos como presuntos autores de un robo con fuerza. Se trata de dos hombres de 26 y 19 años. Iban vestidos con suéteres con capuchas, que les tapaba la cara.

Noticias relacionadas

La empleada ha confirmado que le han devuelto algunas pertenencias como las llaves y las tarjetas: "Todo el dinero y los objetos de valor han desaparecido, eso sí. Era mi bolso personal. Es una pena, este es un barrio bastante tranquilo y nunca nos había pasado algo así".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents