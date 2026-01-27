Una exposición en Canals visibiliza el maltrato a las personas mayores

La Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) inauguró el pasado sábado, 24 de enero, en el marco de su Asamblea General celebrada en AFA Canals, la exposición “Detecta el maltrato a las personas mayores”, una muestra de sensibilización social que recorrerá distintos municipios de la Comunitat Valenciana.

La exposición, que nace con vocación itinerante, está compuesta por 10 roll-ups a doble cara (castellano/valenciano), cada uno de ellos dedicado a un tipo de maltrato que puede afectar a las personas mayores. A través de imágenes y mensajes directos, la muestra invita a la reflexión y busca visibilizar situaciones de maltrato que con frecuencia permanecen ocultas o normalizadas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto “Detecta el maltrato a las personas mayores”, desarrollado por Fevafa a lo largo de 2025, que ha incluido una campaña de sensibilización mensual, acciones formativas y divulgativas, y que culmina ahora con esta exposición como herramienta de impacto directo en el territorio.

Durante la inauguración, Fevafa puso de relieve la importancia de implicar a la sociedad en la detección y prevención del maltrato hacia las personas mayores, así como el papel fundamental de las AFAs como agentes activos de sensibilización, defensa de derechos y apoyo comunitario.

Tras su estreno en Canals, la exposición iniciará un recorrido por distintas localidades de la Comunitat Valenciana, donde podrá ser acogida por las asociaciones federadas, con el objetivo de acercar el mensaje a la ciudadanía y generar conciencia social desde el ámbito local.

Invitar a la reflexión

Rosana Garrido, directora de FEVAFA y coordinadora del proyecto, ha señalado que «el objetivo de esta campaña es invitar a la reflexión, porque en muchas ocasiones no somos plenamente conscientes de todo lo que aún debemos mejorar en nuestro día a día. Es necesario que esta iniciativa nos “pellizque”, que nos haga abrir los ojos y avanzar como sociedad».

El proyecto “Detecta el maltrato a las personas mayores” ha sido financiado por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, en el marco de su compromiso con la protección de los derechos de las personas mayores y la prevención de situaciones de maltrato.

Con esta iniciativa, FEVAFA reafirma su compromiso con la protección, el respeto y el buen trato hacia las personas mayores, promoviendo una mirada más justa, activa y digna hacia este colectivo.