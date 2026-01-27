Ontinyent renovará 9 parques infantiles en un año con 850.000 euros de la diputación

El Ayuntamiento de Ontinyent invertirá a lo largo de este año cerca de 850.000 euros en la renovación y mejora de las áreas de juegos infantiles de la ciudad, una actuación que cuenta con la financiación de la Diputación de València y que se enmarca dentro del Pla de Mejora de Parques Municipales.

Esta inversión permitirá actuar en varios parques y plazas con el objetivo de garantizar espacios de juego seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de los niños y niñas.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la regidora de Parques y Jardines, Sayo Gandia, han visitado este martes la zona de juegos infantiles de la urbanización de les Aigües, una de las áreas que será objeto de intervención dentro de este plan. El alcalde ha destacado “la importancia del apoyo de la Diputación de València, que hace posible una inversión muy significativa en unos espacios tan sensibles como son los parques infantiles”. Según explicaba la regidora Sayo Gandia, Ontinyent cuenta actualmente con 29 áreas de juegos infantiles repartidas por todos los barrios de la ciudad. “En los últimos años se han ido renovando de manera progresiva, pero todavía quedaban algunas pendientes de actuación. El plan que hoy presentamos responde precisamente a esa necesidad, después de haber realizado un análisis exhaustivo de todas las áreas existentes”.

En una primera fase se contempla la mejora de seis áreas de juegos infantiles, con un presupuesto total de 282.483,55 euros, subvencionado íntegramente por la Diputación de València a través del Pla Obert d'Inversions. Este proyecto se divide en tres lotes e incluye intervenciones en el parque del Xalet de les Boles y la plaza de la Morereta (lote 1), el parque de Inmaculada y el parque Vicent Andrés Estellés (lote 2), así como en la urbanización de les Aigües y la urbanización El Pilar (lote 3). Las actuaciones previstas en estos espacios consistirán principalmente en la renovación del pavimento de seguridad y en el suministro e instalación de nuevos juegos infantiles, adaptados a diferentes franjas de edad y cumpliendo todas las normativas vigentes en materia de seguridad.

A estas mejoras se suma el cambio del juego infantil grande del parque Ausiàs March, con una inversión de 289.537 euros, así como la renovación de la zona de juegos del parque Pere IV, con un presupuesto de 215.985 euros. En ambos casos, la financiación está prevista que forme parte del Plan de Mejora de la Eficiencia Urbana de la Diputación de València. Además, dentro del proyecto de renovación integral del parque del Maestro Ferrero, también financiado por la Diputación, se puede cuantificar en cerca de 70.000 euros la inversión destinada específicamente a la instalación de nuevos juegos infantiles.

Inspección y mantenimiento

En conjunto, todas estas actuaciones suman un importe que ronda los 850.000 euros, una importante inversión que, para Sayo Gandia, “demuestra el interés de este equipo de gobierno por mantener los parques en las mejores condiciones posibles, especialmente teniendo en cuenta que los principales usuarios son los niños y niñas”.

Los informes técnicos elaborados han tenido en cuenta aspectos como el estado de mantenimiento, la seguridad, el cumplimiento de la normativa, las franjas de edad usuarias de los parques, la ubicación del mobiliario y otros elementos que influyen en la calidad de los espacios de juego También se contempla un seguimiento continuo que incluye tareas como la inspección y mantenimiento cambiante piezas, la reparación de elementos de manera continúa y la revisión de elementos como papeleras u otros componentes del mobiliario urbano.

Desde el área de Parques y Jardines también se recuerda que, a pesar de no tratarse de espacios de juegos infantiles, se están llevando a cabo mejoras al polideportivo municipal con actuaciones de plantación, renovación de praderas e instalación de tablas de picnic, con una inversión adicional de 36.300 euros.