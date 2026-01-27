Choque entre el PP y el gobierno de Xàtiva por la gestión del parking de la Bassa

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado "el grave estado de abandono" del parking municipal de la Bassa, una "infraestructura esencial para la movilidad y la actividad económica de la ciudad que presenta deficiencias graves de mantenimiento, problemas de seguridad y una evidente falta de control por parte del gobierno municipal".

Según han trasladado los propios usuarios a los concejales del PP durante sus visitas al entorno, el ascensor del parking lleva más de un año sin funcionar, lo que supone un serio problema de accesibilidad para personas mayores, usuarios con movilidad reducida y familias. A ello se suma que las bombas extractoras de agua no están operativas, lo que ha provocado que el tercer sótano se encuentre inundado, con el consiguiente riesgo para los vehículos y para la propia instalación.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Xàtiva, Marcos Sanchis, afirma que "hay personas que duermen en el interior del parking por las noches y que realizan allí sus necesidades. Esta situación es inaceptable y genera una sensación de inseguridad impropia de una infraestructura municipal”.

Desde el PP se considera "especialmente grave" que se "haya optado por recortar las horas del personal del parking, reduciendo la vigilancia y la atención a los usuarios".

Sanchis ha puesto en valor la gestión realizada por el Partido Popular en materia de aparcamiento: “El Partido Popular creó 1.500 plazas de aparcamiento en Xàtiva. El PSOE de Roger Cerdà, tras 12 años en el gobierno, no ha creado ni una sola plaza nueva y ni siquiera es capaz de mantener las que ya existen”.

El portavoz popular ha criticado duramente la falta de prioridades del gobierno municipal: “Mientras el alcalde está en FITUR sin que sepamos exactamente a qué, Xàtiva va a la deriva en la gestión diaria. Los servicios básicos se abandonan, las infraestructuras se deterioran y los problemas de los vecinos se acumulan sin respuesta”.

El Partido Popular ha exigido al gobierno municipal actuaciones inmediatas para reparar el ascensor, poner en funcionamiento las bombas de extracción de agua, garantizar la seguridad y salubridad del parking y dotarlo del personal necesario. “Esta es la consecuencia de un gobierno más centrado en la propaganda y la foto que en gobernar y mantener los servicios públicos que utilizan a diario cientos de vecinos”, ha concluido Marcos Sanchis.

El gobierno acusa al PP de desinformar

El gobierno municipal de Xàtiva, por su parte, ha salido al paso de las acusaciones del Partido Popular sobre un supuesto abandono del parking municipal de la Balsa, unas afirmaciones que el ejecutivo califica de "falsas y basadas en la desinformación" con el objetivo de generar "alarma social".

Según ha explicado el gobierno local, el parking de la Balsa es una infraestructura que presenta graves deficiencias desde su origen, consecuencia de un proyecto inicial mal concebido y peor ejecutado. El diseño preveía dos plantas subterráneas, pero finalmente se construyeron tres, una decisión que ha comportado problemas estructurales y técnicos desde el primer momento, especialmente porque la última planta se encuentra por debajo del nivel freático.

Esta mala planificación ha convertido el parking en una infraestructura deficitaria y poco atractiva para la gestión privada, hasta el punto que resulta muy difícil que ninguna empresa quiera asumir la explotación. Una realidad que, según el Ayuntamiento, el Partido Popular conoce perfectamente, pero que omite deliberadamente en sus declaraciones públicas.

Pese a esta herencia complicada, el gobierno municipal insiste que el parking no está abandonado. Bien al contrario, el Ayuntamiento ha asumido la gestión directa, lleva a cabo tareas de mantenimiento de manera continua e interviene para solucionar las incidencias existentes dentro de las limitaciones técnicas de una infraestructura con carencias de origen.

En los últimos dos años, el consistorio ha invertido más de 50.000 euros en el parking de la Balsa. Entre las actuaciones realizadas destacan la construcción de depósitos y sistemas de prevención de incendios, la canalización de las aguas al nivel 2, la instalación de maquinaria nueva y de jaulas antivandalismo. Además, ya se ha adjudicado la obra de mejora del alcantarillado exterior para evitar la entrada de agua, así como la canalización del nivel 3.

Paralelamente, se está trabajando en la reparación del ascensor, afectado por una avería compleja que requiere resolver previamente otras incidencias relacionadas. También se han revisado y mejorado los sistemas de extracción de agua en las zonas más sensibles y se ha contactado con la Universidad Politècnica para abordar la problemática de la hiperpermeabilización, intermediando un estudio técnico y posibles soluciones.

El parking cuenta, además, con control y seguimiento continuo de su funcionamiento y de la seguridad, con personal y protocolos activos.

La regidora de movilidad, Susana Gomar, ha sido contundente en su valoración: “No aceptaremos lecciones de quienes impulsó una obra hecha con prisas y sin rigor técnico. El que se hizo como uno ‘aquí té pillo y aquí te mato’ genera problemas durante décadas. Y, a pesar de esto, este gobierno no huye: gestiona, actúa y arregla”.

Desde el gobierno municipal se insiste que Xàtiva necesita soluciones y responsabilidad, no titulares catastrofistas ni manipulaciones políticas. “Nosotros no negamos los problemas, pero tampoco permitiremos que se falte a la verdad. El parking de la Balsa no está abandonado: está siendo mantenido y mejorado, asumiendo una situación heredada que no es fácil”, ha remarcado *Gomar.

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordado al Partido Popular que en los últimos años se han creado nuevos aparcamientos en la ciudad con un coste muy bajo, como los de la calle la Reina, Médico Lluís Alcañiz, San Agustín, Calderería o Joan Francesc, que suman más de 150 plazas. A estas se añade el parking de las Almas, la construcción ya adjudicada del de Sant Vicent, que incrementará en más de 30 las plazas al núcleo histórico, así como los proyectos en marcha de Cortes Valencianas y Vila Maria, con unas 200 plazas cada uno. Junto con la adecuación del parking del cementerio, todas estas actuaciones suponen cerca de 600 plazas de aparcamiento disuasivo.