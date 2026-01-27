El Premio Doctor Borràs de Alfarrasí pone rostro, alma y compromiso a la inclusión

El pasado 22 de enero, el Consejo Escolar del CEIP Doctor Borràs de Alfarrasí dio a conocer a los galardonados del Premio Doctor Borràs del actual curso 2025-2026.

En esta edición, el reconocimiento adquiere un significado especialmente profundo y sensibilizador al recaer en dos entidades que trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias. Éstas son la Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo (APNAV) y la recientemente constituida asociación local Abre Tus Ojos, encabezadas por María Juguera Martín y María Dolores Amador Amador (mamás de dos niños TEA respectivamente).

Ambos colectivos, recibirán la distinción en un acto que se celebrará el próximo 31 de marzo en el propio centro educativo. Con todo, hablar de TEA es hablar en esencia de diversidad ya que no se presentan dos casos iguales, así como tampoco dos formas de sentir el mundo idénticas. Pues cada individuo ubicado en el espectro necesita comprensión, tiempo y apoyos específicos, es decir, un auténtico traje a medida que se adapte a sus capacidades, ritmos y necesidades. Por ello, reconocer esta realidad es el primer paso para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde nadie quede fuera por ser diferente.

El Premio Doctor Borràs, desde su creación, se ha caracterizado por poner en valor los principios de solidaridad, inclusión y trabajo conjunto. Así pues, a lo largo de los años, ha distinguido a personas y entidades que han dejado una huella imborrable no solo en la comunidad educativa sinó en el sentir comunitario del pueblo, fomentando la unión, la implicación social, la vertiente cultural, la aportación solidaria al municipio así como el sentimiento de pertenencia entre els alfarrassiners i les alfarrassineres.

En las recientes ediciones, entre los galardonados figuran el Centro de Salud de l’Olleria, premiado en el curso 2021-2022 por su labor durante la vacunación contra la COVID-19, la docente Tere Pastor, que fue reconocida en 2022-2023 como referente en el ámbito educativo del municipio, las distintas presidencias del AMPA desde su constitución e implicación en la vida escolar del municipio, galardonadas en el curso 2023-24; y a la directora y maestra Maite Donet, distinguida en 2024-2025, por su ejemplar gestión al frente del CEIP Ausiàs March tras la catástrofe sufrida en la localidad.

En este contexto, el Consejo Escolar ha calificado como un “merecidísimo premio” la elección de APNAV y de la Asociación Local Abre Tus Ojos. Así pues, APNAV, que se fundó en Valencia en el año 1978, es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a familias de personas autistas que lleva décadas trabajando por la inclusión social, la defensa de derechos y el bienestar de las personas dentro del espectro en toda la Comunitat Valenciana. Su labor constante la ha convertido en un referente, formando parte de redes y alianzas como Autismo España, Plena Inclusión Comunitat Valenciana o la Plataforma del Voluntariado, entre otras.

Visibilizar el TEA en Alfarrasí

Por su parte, la recién constituida asociación local Abre tus Ojos representa el compromiso más cercano que nace desde el corazón del sentir del pueblo. Recién iniciada su andadura, esta entidad surge de la unión de padres y familiares con un propósito contundente: visibilizar el TEA en Alfarrasí, sensibilizar a la población y crear un entorno más comprensivo y accesible para las personas autistas. Desde su puesta en marcha, el pueblo ha respondido de forma ejemplar, colaborando activamente en las actividades propuestas y demostrando que la inclusión es una tarea colectiva que se construye paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. No obstante, Abre tus Ojos no hubiese visto la luz sin la total implicación del consistorio municipal, que ha estado al lado de esta causa desde el minuto cero y lejos de mirar hacia otro lado.

Así pues, el ayuntamiento ha mostrado una sensibilidad constante hacia el Trastorno del Espectro Autista, apoyando iniciativas, escuchando a las familias y entendiendo que la inclusión no es un gesto puntual, sino una responsabilidad compartida y sostenida en el tiempo.

Con todo, la entrega del Premio Doctor Borràs 2025 será, así, mucho más que un acto institucional, llegando a ser un reconocimiento al esfuerzo, la empatía y al trabajo silencioso de quienes luchan por un entorno en el que cada niño, con independencia de su condición, tenga las herramientas necesarias para desarrollarse plenamente. Es decir, un mundo donde comprender sea tan importante como ayudar, y donde cada traje a medida sea una oportunidad para que nadie quede atrás. Ya que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) no es una etiqueta uniforme ni una realidad cerrada, sino un universo diverso, lleno de matices, historias únicas y necesidades distintas. Porque no existen dos casos de TEA iguales y cada individuo vive el mundo a su manera, sintiendo, percibiendo y comunicándose desde un lugar propio.

Por ello, ayudarles no puede hacerse con moldes generales: cada uno necesita atención personalizada. De hecho, comprender esta idea es clave para avanzar hacia una sociedad más justa, empática e inclusiva. Pues detrás de cada diagnóstico hay una persona con capacidades, retos y sueños, y también familias que caminan día a día con esfuerzo, amor y esperanza. Escuchar, acompañar y adaptar los apoyos a cada realidad concreta marca la diferencia entre simplemente convivir o verdaderamente incluir. Por ello, el papel del entorno es fundamental y en Alfarrasí, ese compromiso se siente y se ve ya que cada actividad y cada gesto solidario, suma y construye comunidad.

Porque hablar de TEA es hablar de diversidad, de respeto y de humanidad. Es entender que la diferencia no resta, sino que enriquece. Y es asumir, como sociedad, que cuando adaptamos el entorno a las personas, cuando diseñamos ese “traje a medida” que cada niño necesita, no solo les ayudamos a ellos, sino que crecemos todos como sociedad. Porque Abre tus Ojos no es solo mirar, es comprender y, sobre todo, es actuar.