Renfe suplirá los trenes entre Silla y Xàtiva por autobuses este fin de semana

Renfe ha programado 325 circulaciones de autobús para el próximo fin de semana debido a las obras del Corredor Mediterráneo que está realizando Adif.

Las actuaciones entre las estaciones de Silla y Xàtiva obligarán al corte de la circulación de los trenes entre ambas ciudades desde las 12 horas del sábado 31 de enero hasta las 12 horas del domingo 1 de febrero, según ha informado Renfe en un comunicado.

La compañía pública ha definido los planes alternativos de transporte por carretera para poder garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de Cercanías de la línes C2, trenes de Media y Larga Distancia del Corredor Mediterráneo.

Línea C2 de Cercanías València Nord-Xàtiva-Moixent

Los servicios de Cercanías de la línea C2 serán suplidos con 250 circulaciones de autobuses, de 55 plazas cada uno, entre las estaciones de Silla y Xàtiva desde las 12.00 horas de sábado 31 de enero hasta las 12.00 horas del domingo 1 de febrero.

Se han programado también autobuses lanzadera entre Silla y Xàtiva y buses con paradas en todas las estaciones intermedias entre Silla y Xàtiva, cada 30 minutos. También habrá autobuses lanzadera entre Alzira y Benifaió.

Media y larga distancia

Además, Renfe ha habilitado para el mismo periodo 16 servicios de autobús entre València Nord y Xàtiva, para las relaciones de Media Distancia entre València-Alcoi, València-Alicante-Murcia-Cartagena y València-Albacete-Alcázar de San Juan.

Por otra parte, la compañía ofrecerá, durante la jornada del sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, un total de 16 servicios por carretera para los viajeros de Larga Distancia, entre Vinaròs, Castellón de la Plana, València y Alicante con una oferta total de 800 plazas. Entre Vinaròs y Barcelona el servicio se prestará en tren.

El domingo 1 de febrero, se procede a la regularización del servicio habitual con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona que no circulará y el Alvia Barcelona-Cádiz que tampoco circulará en ninguno de los dos sentidos.

Los viajeros pueden obtener más información en los canales habituales de información al cliente de la compañía.