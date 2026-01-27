Xàtiva cierra parques y zonas públicas por la alerta naranja de rachas de viento

La alerta naranja decretada para mañana, miércoles 28 de enero, por fuertes rachas de viento que podrían superar picos de 90 kilómetros por hora ha causado que el Ayuntamiento de Xàtiva haya confirmado el cierre de parques y zonas públicas durante toda la jornada. Así, desde el consistorio apuntan que "las rachas de viento podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora, activándose en la ciudad la alerta naranja por viento. Por este motivo se toman para mañana, miércoles 28 de enero, las siguientes medidas preventivas: quedarán cerrados jardines públicos y parques infantiles, instalaciones deportivas al aire libre, pistas deportivas urbanas, skate-park, cementerio municipal y el castillo y su acceso por carretera.

De hecho, en la zona del Castell no ha funcionado el alumbrado público, lo que ha causado sorpresa entre los usuarios que suben a diario a hacer deporte.

Recomendaciones

Por otra parte, desde el consistorio de la capital de la Costera también han lanzado una serie de recomendaciones ante una situación de alerta naranja por fuertes vientos. Así, recomiendan no salir de casa si no es necesario, alejarse de casas viejas o en mal estado, evitar pasar cerca de muros o vallas publicitarias, no circular si no es necesario o hacerlo en transporte colectivo y no pasear por zonas con arbolado de grandes dimensiones.

Recomendaciones por la alerta naranja de fuertes vientos lanzadas desde el Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

El pasado fin de semana se registraron una serie de incidencias por el viento en varias zona de la capital de la Costera, con caminos cortados en diseminados o coches golpeados por elementos, por ejemplo.