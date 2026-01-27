Xàtiva insta a la consellera a reactivar el Palacio de Justicia en Santa Clara tras recuperar competencias judiciales

El Ayuntamiento de Xàtiva elevará al próximo pleno municipal una moción para instar a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, a reactivar de manera inmediata el proyecto del nuevo Palacio de Justicia en los terrenos anexos al convento de Santa Clara, una infraestructura considerada "esencial para garantizar un servicio judicial adecuado al partido judicial de la ciudad".

La iniciativa, presentada por los portavoces de los grupos municipales PSPV-PSOE y Xàtiva Unida, Ignacio Reig y Amor Amorós, recuerda que los actuales juzgados ubicados en la plaza de la Trinitat presentan graves deficiencias de espacio, accesibilidad y funcionalidad, una situación denunciada reiteradamente por profesionales del sector y por la ciudadanía.

El texto subraya el trabajo desarrollado durante la última década por el Ayuntamiento en colaboración con la Generalitat Valenciana para hacer realidad la nueva sede judicial. En este contexto, el consistorio adquirió en 2018 el convento de Santa Clara, declarado Bien de Interés Cultural, y en 2021 cedió formalmente a la Conselleria de Justicia la parcela destinada al futuro edificio, cumpliendo todos los requisitos técnicos y urbanísticos.

Como resultado de esta colaboración institucional, en 2023 la Generalitat adjudicó la redacción del proyecto a un equipo de arquitectos encabezado por Carlos Campos y Ramón Esteve. La propuesta contemplaba un edificio moderno e integrado en el entorno patrimonial, con cerca de 4.900 metros cuadrados de superficie y una inversión estimada de 25 millones de euros, consignados en varios ejercicios presupuestarios autonómicos.

Licencia de obras concedida en 2025

La moción recuerda también que el proyecto cumplía todas las exigencias legales en materia de infraestructuras judiciales y preveía la ampliación de la planta judicial con, al menos, dos nuevos juzgados. En enero de 2025, el Ayuntamiento concedió la licencia de obras para iniciar las actuaciones previas, como las demoliciones y la intervención arqueológica, sin que hasta el momento se haya ejecutado ninguna.

En este nuevo escenario, el consistorio considera todavía más urgente la construcción del Palacio de Justicia tras la creación de una quinta planta judicial y la recuperación de las competencias en materia de violencia de género anunciada este lunes por el Ministerio de Justicia, circunstancias que incrementarán la carga de trabajo y la necesidad de disponer de espacios adecuados.

Por todo ello, la moción reclama a la Conselleria que reactive el proyecto ya redactado, impulse el inicio de las obras y garantice "una infraestructura judicial moderna, accesible y dimensionada a las necesidades presentes y futuras de la ciudad".