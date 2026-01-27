Xàtiva reivindica la Memoria Democrática con homenajes, jornadas, exposiciones y presentaciones de libros

El concejal de Memoria Democrática, Alfred Boluda, y el presidente del Consell de la Joventut de Xàtiva, Guillermo Pastor, han presentado este martes la programación de Memoria Democrática para este 2026, que se desarrollará entre los meses de enero y marzo con un conjunto de actividades orientadas a la recuperación, divulgación y dignificación de la memoria democrática, especialmente vinculada al bombardeo de la estación de Xàtiva del 12 de febrero de 1939 y a sus víctimas.

«La elección del día de hoy no es casual. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Nazismo, coincidiendo con el día de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau. Unas víctimas del nazismo que también están vinculadas a Xàtiva porque ocho setabenses fueron deportados, seis de los cuales murieron en los campos de concentración», ha explicado el concejal de Memoria Democrática, Alfred Boluda.

Precisamente este sábado 31 de enero tendrá lugar el homenaje a estos setabenses deportados, en un acto que contará con parlamentos institucionales, la participación de familiares de las víctimas, una ofrenda ante la escultura conmemorativa y una propuesta artística a cargo del alumnado de Bachillerato Musical y Escénico del IES Dr. Lluís Simarro Lacabra. La cita será a las 12 horas en la plaza del Arzobispo Mayoral.

El 5 de febrero, la Biblioteca Municipal acogerá la presentación del libro “Ingrata patria”, de Martí Domínguez, a las 19:30h; y del 9 al 22 de febrero se podrá visitar en el vestíbulo de la estación la exposición «Xàtiva. 12 de febrero de 1939», una muestra formada por nueve paneles explicativos que contextualizan el bombardeo dentro de la Guerra Civil española, analizan la situación política y social de la ciudad durante la Segunda República y explican el desarrollo del conflicto a escala local. La exposición aborda también la intervención de los fascismos europeos, la denominada Ofensiva de Levante, el ataque a la estación y sus consecuencias humanas y sociales, así como el proceso de recuperación de la memoria del bombardeo tras décadas de silencio.

El día central de esta programación será el 15 de febrero, cuando se celebre el Memorial de las víctimas del bombardeo de la estación de Xàtiva del año 1939, un acto institucional de homenaje organizado por el Ayuntamiento y el Consell de la Joventut de Xàtiva, con la colaboración de la Diputación de Valencia y RENFE. El acto tendrá lugar a las 12h en la plaza de la Estación y contará con la participación de la Muixeranga de Xàtiva, una actuación musical de Pep Gimeno Botifarra y la intervención de Vicent Monsonís Andreu, director del film «La invasió dels bàrbars».

El presidente del Consell de la Joventut, Guillermo Pastor, ha destacado que esta actividad se enmarca en la voluntad de colaborar, como cada año, con el Ayuntamiento y la sociedad civil para hacer de la conmemoración de esta efeméride un acto compartido por toda la ciudadanía en defensa activa de la memoria democrática. En esta línea, el Consell de la Joventut continúa editando unidades didácticas que se trabajan en los institutos de la ciudad, e incorpora este año una propuesta dirigida especialmente al público joven: la organización de un autobús desde Xàtiva hasta las fosas de Paterna, donde se realizará una visita gamificada con juegos y dinámicas pedagógicas para explicar qué ocurrió, por qué existen estas fosas y cuál es su importancia histórica. La actividad tendrá lugar el 22 de febrero, es gratuita y abierta a toda la ciudadanía hasta completar plazas.

Otras citas programadas

La programación continuará el 17 de febrero a las 19h en la Casa de Cultura, donde tendrá lugar la presentación del libro «Vençuts, exclosos i explotats. El treball forçat en la província de València (1936-1948)», de Josep Màrius Climent Prats, con presentación a cargo del profesor de Historia Antonio Calzado Aldaria.

Tres actividades a finales de marzo completarán esta programación. El jueves 26 se proyectará la película «La invasió dels bàrbars», con la participación de su director, Vicent Monsonís Andreu, en horario escolar en el Gran Teatre de Xàtiva; mientras que los días 27 y 28 de marzo tendrán lugar las Jornadas de Educación y Memoria, organizadas por la Xarxa d’Educació i Memòria del País Valencià y el Ayuntamiento de Xàtiva, que se celebrarán el viernes por la tarde y el sábado por la mañana en el Centre Cultural Xàtiva (CCX). En este sentido, el concejal Alfred Boluda ha querido destacar que «un año más, Conselleria no ha querido reconocer las horas de estas jornadas como formación del profesorado, a pesar de que las charlas se llevan a cabo por investigadores de gran prestigio».

La programación se cerrará el 28 de marzo con el acto en memoria de las víctimas del franquismo, a las 13h, ante la escultura «En defensa de la vida», situada en la avenida de las Corts Valencianes.

El cartel

La programación de Memoria Democrática 2026 se presenta este año con un nuevo cartel, obra de Alfredo Pardo, que apuesta por un lenguaje visual sobrio y solemne. Con un fondo blanco roto y un uso deliberado del espacio vacío, la imagen funciona como un silencio visual que invita al respeto y al recuerdo. En el centro del cartel aparece una bomba justo antes de estallar, con el rojo como único color dominante, símbolo del impacto y la herida. El reflejo que contiene la pieza —en el que se intuyen la estación, el rótulo de Xàtiva, el humo del tren y el reloj con la hora del bombardeo— actúa como una metáfora de la memoria: no siempre visible a primera vista, pero persistente.

«Este cartel nos habla del silencio y del olvido, pero al mismo tiempo del impacto de los bombardeos o de la violencia en las conciencias y en la moral de las personas», ha señalado el concejal de Memoria Democrática, Alfred Boluda.