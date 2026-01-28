Aprueban el estudio de viabilidad económico-financiero para la concesión del Hotel Murta en Xàtiva

Lleva ocho años cerrado. Y dos licitaciones fallidas. Y el Ayuntamiento de Xàtiva quiere que "a la tercera sea la vencida". Así, desde el consistorio de la capital de la Costera han anunciado hoy la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera para la explotación del Hotel Murta, así como de la cafetería-restaurante, junto con el pliego de prescripciones técnicas que regulará el correspondiente contrato de concesión de servicios. "Este supone un paso decisivo para volver a hacer operativas estas instalaciones, clave para la oferta turística y económica de la ciudad", exponen desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes municipales también apuntan que "el estudio de viabilidad aprobado ahora será sometido a información pública durante un plazo de un mes mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Xàtiva y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. Durante este periodo, la ciudadanía y los agentes interesados podrán consultar el documento y presentar alegaciones. Si no se presentan alegaciones una vez finalizado el plazo de exposición pública, el estudio se entenderá aprobado de forma definitiva, lo que permitirá avanzar en la licitación y concesión de los servicios".

Desde el Ayuntamiento también recuerdan que "el Hotel Murta, con una trayectoria como establecimiento hotelero y de hostelería situado estratégicamente en la ciudad de Xàtiva, permanece cerrado y sin gestión activa desde 2018, tras sucesivas licitaciones desiertas. En diciembre de 2020, la primera convocatoria quedó desierta después de que la única empresa presentada renunciara al contrato, alegando errores en el estudio económico y las dificultades generadas por la pandemia de la COVID-19. Una nueva licitación en 2022 recibió tres propuestas, pero ninguna de ellas acreditó la solvencia requerida, por lo que se descartó su adjudicación. El consistorio local ha subrayado la importancia de recuperar este recurso para reforzar la oferta hotelera y de hostelería de Xàtiva".

"La apertura del Hotel Murta y de los servicios asociados (cafetería-restaurante) representa una oportunidad para ampliar la oferta de alojamiento y restauración en un momento en el que el turismo cultural y de proximidad continúa creciendo en la Comunitat Valenciana, siendo Xàtiva uno de los destinos más visitados. Estas instalaciones, con capacidad para acoger a huéspedes y visitantes a pocos minutos del centro histórico y de los principales puntos de interés de Xàtiva, deben contribuir a dinamizar la economía local, generar empleo y reforzar la imagen de una ciudad abierta y acogedora", prosiguen.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Xàtiva "anima a la ciudadanía y a las empresas interesadas a consultar el estudio de viabilidad y el resto de la documentación en exposición pública y a participar en el procedimiento, con el fin de que este proyecto se ponga en marcha lo antes posible".

Noticias relacionadas

Por último, también ha sido escenario de suscesos. En enero del año pasado se detuvo al autor de varios robos tras allanar el hotel Murta.