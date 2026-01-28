La caída masiva de árboles por el viento deja grandes daños y corta numerosas vías en la Costera, la Canal y la Vall

Las fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros de hora que se han registrado a primera hora de la tarde como consecuencia de la borrasca Kristin han causado numerosos estragos y dejado un rosario de incidencias, entre las que destaca la caída masiva de árboles y el corte de numerosas vías de comunicación en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bellús, la carretera CV-620 en dirección hacia Xàtiva se encuentra cortada al tráfico por el desprendimiento de un pino en mitad de la calzada. En Montaverner, se ha derrumbado un ejemplar de grandes dimensiones entre la CV-620 y la CV-62.

La relación de daños provocados por el temporal en Xàtiva es abundante. Desde el ayuntamiento indican que se han vivido momentos complicados, con rachas de viento que han superado los 118 kilómetros por hora, según la estación meteorológica del CCX. El consistorio ha tenido que practicar cortes puntuales en el casco urbano, en calles como Abú Masaifa, Honorato Juan o la carretera del Genovés. Los servicios de emergencias trabajan a destajo para intentar despejar los obstáculos de las vías lo antes posibles.

En la zona de Bixquert hay varios caminos cortados por la caída de árboles, así como áreas incomunicadas por la rotura de cables. Se ha cerrado al tráfico por obstáculos en la calzada la carretera principal de Bixquert a la altura de la Solana, así como el camino Fillola en varios de sus tramos y el camino de Pont Sec, entre otros.

Palmera caída en Albaida. / A.A.

Por otra parte, en la capital de la Costera también se han registrado varios desprendimientos de cornisas, como en la Casa de la Joventut de la calle Montcada, así como diversas roturas de cristales y persianas. En el supermercado Family Cash se ha desprendido una marquesina y han caído diversos rótulos en los polígonos, así como una valla perimetral que se ha precipitado sobre unos coches aparcados. Hay árboles partidos de cuajo y múltiples ramas caídas en el casco urbano y las zonas industriales de la ciudad.

De momento, no se tiene constancia de daños personales. El Ayuntamiento de Xàtiva estudia solicitar la declaración de zona catastrófica.

Árbol caído en la CV-60 entre Bellús y Xàtiva. / A.B.

Corte de agua en Anna

En Anna, la caída de un árbol en la zona de la Albufera ha provocado una rotura de la conducción general que ha dejado a la población sin suministro de agua. El ayuntamiento ha informado de que se está trabajando en solucionar la avería y ha indicado que el sevicio "se restablecerá lo antes posible". Desde la corporación han pedido igualmente a los vecinos que no salgan de casa en la medida de lo posible.

En la carretera de Estubeny hacia Xàtiva también ha caído un pino que invade parte de la calzada y obliga a los coches a esquivar el obstáculo.

En Albaida, el viento ha derribado dos palmeras de grandes dimensiones en la céntrica zona de la Fira. El ayuntamiento de este municipio ha cerrado temporalmente todas las instalaciones públicas, incluidos parques, jardines y el polideportivo, hasta nuevo aviso.

Rama caída en la Avenida República Argentina de Xàtiva. / Perales Iborra

El consistorio ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones y evite transitar o permanecer en zonas con elementos que puedan caer (árboles, palmeras, estructuras, etc.).

En Fontanars, el temporal también ha causado numerosos daños, incluido el derribo de un ejemplar de laurel con más de 50 años de antigüedad.

Noticias relacionadas

En Vallada se ha cortado la carretera que conecta con Ontinyent por la caída de un pino.