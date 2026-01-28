Las Fallas de Xàtiva conceden el Socarrat d'Honor a la primera presidenta de la JLF

Las Fallas de Xàtiva han decidido por mayoría conceder el Socarrat d'Honor a Celia Gorrita i Almiñana, la primera mujer que ostentó la presidencia de la Junta Local Fallera (JLF).

Fallera desde el año 2002, Gorrita ha estado vinculada de manera ininterrumpida a la comisión de Abú Masaifa, donde ha ejercido distintos cargos a lo largo de los años. En el ejercicio 2016-2017, entró a formar parte de la JLF, ejerciendo cargos como protocolo o secretaría, hasta que en 2022 asumió la presidencia del máximo órgano de gobierno de las Fallas. En este cargo permaneció hasta el año 2025.

Durante su etapa en la Junta Local Fallera, la galardonada ha estado presente y ha participado activamente en momentos de gran importancia para el colectivo fallero, como el reconocimiento de las fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por otra parte, la Recompensa de la JLF de 2026 ha recaído este año en Carmen Anaya i Pérez, a quien la entidad quiere reconocer "la dedicación y el esfuerzo que, con su trabajo en la elaboración del libro y semana cultural de Junta Local Fallera, ha contribuido a conservar la historia y la memoria de nuestras fallas". "Con constancia y aprecio por las Fallas, ha sabido plasmar el trabajo de todos, dejando un legado que perdurará en el tiempo. Esta recompensa es un merecido reconocimiento a su tarea", subrayan desde la JLF.

Carmen Anaya, Recompensa de la JLF 2026. / A.X.

Insígnia d'Or

Por último, la Insígnia d'Or de 2026 de la Junta Local Fallera se va a otorgar a Hípica El Saladrar, "por su colaboración desinteresada y el apoyo constante a nuestras fiestas de la ciudad y de manera muy especial a nuestras Fallas, contribuyendo así a la conservación y promoción de nuestras tradiciones", según expone la entidad en una publicación.

Todas estas distinciones se entregarán este próximo sábado en el acto de presentación oficial de la Fallera Mayor de Xàtiva de 2026, Marta Díaz i Martínez.