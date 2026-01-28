Ocupan y vandalizan la casa natalicia en Xàtiva del cronista oficial de València, Vicente Boix

Es una situación que ya se ha vivido en otras zonas del casco antiguo de Xàtiva. Y en algunas otras capitales comarcales. La ocupación de viviendas sin uso -y sin mantenimiento- causa que los vecinos se quejen en muchas ocasiones de los problemas generados por sus moradores.

Tal es el caso de la vivienda emplazada en el número 5 de la calle Calixte III, en la plaza de la Seu de la capital de la Costera, uno de los emplazamientos más característicos -y visitados- del casco viejo de la ciudad. Se da la circunstancia de que la vivienda es la casa natalicia del periodista, historiador y cronista de València hasta 1848 Vicente Boix (27 de abril de 1813- 7 de marzo de 1880). La casa ha sido ocupada y vandalizada. Las imágenes que circulan por redes sociales confirman el estado de la vivienda, con la puerta arrancada y con el interior en muy mal estado.

Imágenes del interior de la vivienda natalicia de Vicente Boix en Xàtiva, vandalizada y ocupada. / Levante-EMV

En la fachada aún permanece una placa recordando la figura de Boix y un mosaico en honor a la virgen. El estado interior de la vivienda refleja una clara falta de mantenimiento durante mucho tiempo.

A su vez, desde la asociación Casc Antic Digne i Viu han denunciado lo ocurrido, lamentando "el grave caso de ocupación en una casa de la plaza de Calixte III (de la Seu), en el núcleo antiguo de Xàtiva". Así, los responsables de la entidad vecinal alertan de "peleas a la luz del día con barras de hierro, atemorizando a personas y visitantes extranjeros de esta emblemática plaza que tienen que refugiarse en el antiguo Hospital".

Desde el Ayuntamiento confirmaron ayer que se ha registrado varios incidentes en los moradores de la casa ocupada, que han causado la movilización de patrullas de la Policía Local. El último episodio tuvo lugar el pasado lunes, cuando agentes de la Policía Local de Xàtiva y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) mediaron entre una discusión. Uno de los implicados informó que la trifulca explicó que antes vivía en la casa ocupada: "Expuso que las personas que permanecen en la vivienda no les querían facilitar la entrega de sus enseres personales y documentación a él y a otro varón". Las fuentes consultadas explicaron que "en muchos de episodios no hay denuncias, por lo que es más difícil actuar". También confirmaron que desde Bienestar Social se ha hablado con los ocupantes de la vivienda para ofrecerles alternativas habitacionales.

Requerimientos

A su vez, las fuentes municipales consultadas exponen que los propietarios del número 5 de la calle Calixte III -la casa natalicia de Vicente Boix- van a recibir un requerimiento para que reparen los daños: "Tiene la puerta tumbada y se ha de arreglar". Las fuentes consultadas exponen las titulares de vivienda residen fuera de Xàtiva. Además, también confirmaron que los titulares de la vivienda adyacente -la número 4- sí cuentan con varios aviso, ya que la vivienda registra también una clara falta de mantenimiento. Las dos viviendas son de titularidad privada.

Antecedentes

En los últimos tiempos se han registrado varios casos relacionados con la ocupación de viviendas en la capital de la Costera. Los ejemplos son varios. En julio de 2025 un aviso de los vecinos ocasionó que se tapiara una vivienda emplazada cerca de la Plaça del Mercat para frenar su posible ocupación. Ese mismo mes, también se alertó de la posible entrada de moradores ilegales a un hotel que no está en funcionamiento y se encuentra en el barrio del Carmen. Y en septiembre de 2025, la actuación de la Policía Nacional frenó cuatro intentos de ocupación ilegal en un mismo bloque de l'Albereda de Xàtiva. De forma más reciente, la Policía Nacional tuvo que apagar hace días una hoguera encendida en una casa ocupada en el casco histórico.

Petición de Lo Rat Penat

Desde lo Rat Penat, entidad de la que Boix es presidente honorario, han pedido al Ayuntamiento de Xàtiva "la recuperación de la casa natalicia de Vicent Boix y la creación de un museo dedicado a la Renaixença Valenciana".