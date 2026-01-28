Ontinyent da la bienvenida a los ocho nuevos agentes de la Policía Local

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recibido este miércoles 28 de enero de 2026 en el despacho de alcaldía a los ocho nuevos agentes de la Policía Local que se han incorporado recientemente a la plantilla municipal. En la recepción institucional, el alcalde ha estado acompañado por el regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Úbeda. Durante el acto, Jorge Rodríguez ha querido dar la bienvenida a los nuevos efectivos y ha destacado "la importancia de este refuerzo dentro de la apuesta global del gobierno municipal por la seguridad ciudadana".

El primer edil ha recordado que "el presupuesto municipal de 2026 destina más de 4 millones de euros a seguridad ciudadana, una cifra que supone un incremento de cerca de 300.000 euros respecto al año anterior y que nos permite continuar reforzando tanto los recursos humanos como los materiales de la Policía Local”. El alcalde ha remarcado que “Ontinyent es una de las ciudades más seguras de la Comunidad Valenciana y del Estado, y esto es fruto del trabajo constante de los cuerpos de seguridad y de una inversión sostenida en el tiempo”.

Por su parte, el regidor de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Úbeda, destacaba que “este refuerzo de la plantilla nos permite mantener la capacidad de respuesta para atender las necesidades de una ciudad como la nuestra”, subrayando que "la apuesta municipal por la seguridad no se limita a las incorporaciones de personal, sino que incluye otros como la reciente renovación de la flota de vehículos o la inversión en equipos tecnológicos para el control de tráfico y la seguridad ciudadana”. Tanto el alcalde como el regidor han deseado a los nuevos agentes "una buena etapa profesional al servicio de Ontinyent", al tiempo que han agradecido "la tarea diaria que desarrolla el conjunto de la Policía Local en el día a día de Ontinyent".