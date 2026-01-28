Ontinyent, epicentro político: Pérez Llorca y Rufián confluyen este viernes en el feudo de Ens Uneix

Que Ontinyent se ha convertido en una plaza clave del tablero político valenciano está fuera de toda duda. Prueba de ello es que este viernes coincidirán en la capital de la Vall d'Albaida dos figuras con altas reponsabilidades en la primera línea de la cosa pública, aunque antagónicas en el campo ideológico, en medio de un panorama de agitación preelectoral tanto en la izquierda como en la derecha.

Por un lado, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado la que será su primera visita institucional a la ciudad gobernada por Jorge Rodríguez. El exalcalde de Finestrat regresará investido como jefe del Consell a la localidad que fue durante varios años su casa, puesto que cursó el Bachillerato en Ontinyent como interno en el colegio religioso La Concepción.

El encuentro servirá para afianzar los lazos entre el dirigente del PP y Ens Uneix tras la salida de Carlos Mazón de la presidencia del gobierno autonómico. El partido municipalista que lidera Rodríguez sostiene a los populares al frente de la Diputación de Valencia en virtud de un acuerdo que en los últimos años ha garantizado un chorro de importantes inversiones para Ontinyent. Previsiblemente, en la reunión se repasarán las actuaciones en ejecución y las que están pendientes, a tiempo que se revisarán y actualizarán los términos de esa entente.

La gira valenciana de Rufián

Por otra parte, este viernes también está programada la visita a Ontinyent de Gabriel Rufián, en el marco de la gira que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya está protagonizando por las comarcas valencianas para "conocer de primera mano las problemáticas que afectan a las clases populares, los sectores productivos y el tejido empresarial" y "abordar una de las principales preocupaciones de la actualidad: las dificultades crecientes en el acceso a la vivienda".

A partir de las 10 horas, el diputado del Congreso, que defiende la unión electoral de partidos de izquierdas e independentistas, participará en un "paseo por la ciudad". En la capital de la Vall d'Albaida, un exregidor de Compromís abandera ahora el colectivo local de Esquerra Republicana, que podría intentar dar el salto a las elecciones municipales.

La tournée valenciana del político "de moda" en la órbita que gira en torno a la izquierda del PSOE (que en un principio no tenía previsto pasar por Ontinyent), se produce en medio de un clima de cierta guerra interna que sacude tanto a Compromís como al PSPV en la Comunitat Valenciana, y a la espera de un hipotético regreso a la política de una Mónica Oltra tentada por Ens Uneix que mantiene una excelente relación con Jorge Rodríguez. El futuro político se cuece en Ontinyent.