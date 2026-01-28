Ontinyent mira hacia el 2030 con un ciclo de debates que marcarán el futuro de la ciudad

El Ayuntamiento de Ontinyent coordinó este martes en la Sala Gomis la mesa redonda “Pensar la ciudad del futuro: Ontinyent 2030”, un acto que reunía representantes de diferentes ámbitos sociales, económicos y culturales, así como ciudadanía interesada en el proceso estratégico que va a iniciar el Gobierno de Ontinyent para mejorar la ciudad con 2030 como horizonte estratégico y partiendo de la reflexión colectiva, y que incluirá una serie de debates que de este modo marcarán el futuro de la ciudad.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó en la apertura del acto que “hoy empezamos un camino que nos tiene que llevar a diseñar la ciudad que todos queremos, ese Ontinyent 2030 que nos fijamos como reto”, incidiendo en la importancia del proceso que ahora se comienza. Según explicó, “a través de todo este proceso de trabajo y debate, lo que pretendemos es conocer cuáles son las debilidades que tenemos como ciudad, cuáles son las oportunidades y las amenazas, pero también y sobre todo cuáles son los retos que tenemos por delante”.

La mesa redonda, titulada “Cuando la gente se queda. Ontinyent a debate. Políticas públicas, bienestar y retos de futuro”, fue moderada por la periodista Àlex Blanquer y contó con la participación de ocho personas procedentes de sectores y trayectorias diversas, que aportaron visiones complementarias sobre el presente y el futuro de la ciudad. En concreto, participaron Fina Úbeda, extrabajadora del textil jubilada; Isaak Gracia, actor con trayectoria internacional; Marina Gironés, experta en marketing digital y fundadora de MG Project Media; Carlos Revert, músico, empresario y fisioterapeuta; Nuria Pomar, ingeniera vinculada a la sostenibilidad; Miguel Lurbe, empresario de Lurbel; Carlos Salvador, profesor universitario en el Campus de Ontinyent; y Sílvia Párraga, arquitecta especializada en espacio público.

A lo largo del debate se abordaron cuestiones como los factores que influyen en la elección de una ciudad para vivir, el papel de las políticas públicas en la calidad de vida, la importancia del tejido empresarial local, la sostenibilidad, la movilidad, el espacio público, la cultura o la necesidad de preservar los valores propios de Ontinyent. En este sentido, se destacó que Ontinyent sea la ciudad valenciana con un mayor índice de fidelidad residencial, con una diferencia superior a los 20 puntos respecto de la media estatal, un dato que invita a reflexionar sobre los elementos que explican este arraigo y como reforzarlos de cara al futuro.

El alcalde Jorge Rodríguez, durante un momento de su participación en su mesa redonda. / Jordi Casanova

Los y las participantes coincidieron a señalar la importancia del trato humano, la proximidad y la vida comunitaria como elementos clave de la calidad de vida en Ontinyent, así como la necesidad de continuar avanzando en ámbitos como la oferta cultural, el ocio juvenil, la sostenibilidad energética, la planificación urbana centrada en las personas o la generación de oportunidades para retener talento y actividad económica. El debate se planteó en todo momento como un ejercicio abierto, orientado más a compartir miradas e identificar retos que a cerrar conclusiones definitivas.

En su intervención final, el alcalde Jorge Rodríguez recogió algunas de las cuestiones planteadas durante la mesa redonda y remarcó la importancia de proyectar la ciudad que queremos para el futuro, subrayando que este tipo de foros “nos sirven para hacer un ejercicio de análisis que nos permita identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades”, con el objetivo que “este diagnóstico nos conduzca a la elaboración de un plan estratégico Ontinyent 2030 que construya la ciudad del futuro, una ciudad que ponga las personas en el centro y sobre todo que se asemeje al máximo a los anhelos de la ciudadanía”. El acto incluía la proyección de un video sobre la ciudad con el lema “Mood Ontinyent, vivimos bien cuando todo importa”, que según explicaba la presentadora del acto, “refleja la actitud, el sentir de ser y el hacer de Ontinyent”.