Precariedad crónica en los juzgados de Xàtiva: "Los funcionarios se pelean por el espacio con los expedientes"

En un lapso de apenas una semana, dos terremotos políticos de gran calado con epicentro en la sede judicial de Xàtiva han avivado un choque institucional de consecuencias inciertas.

El pasado martes, la Conselleria de Justicia anunció la cancelación del proyecto para construir los nuevos juzgados en el antiguo convento de Santa Clara, para comenzar a buscar de cero un nuevo emplazamiento a las afueras de la ciudad. Este lunes, el Ministerio de Justicia comunicó el retorno a la capital de la Costera de las competencias en materia de violencia de género que fueron transferidas en 2023 a Alzira.

Esta última medida, que va acompañada de la creación de una nueva plaza de juez, abre un escenario en el que se prevé un incremento de la actividad en una demarcación demasiado encorsetada por las enormes limitaciones impuestas por un espacio de trabajo desfasado, como es el antiguo palacio d'Alarcó (del siglo XVII), plagado de carencias y muy alejado de las condiciones requeridas por la justicia en el siglo XXI. Todo ello a las puertas de que se haga efectiva la plena aplicación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley estatal de Eficiencia, que crea el Tribunal de instancia de Xàtiva.

Según la última estadística pública, los juzgados de Xàtiva acumulaban 4.445 asuntos pendientes de resolver al acabar el tercer trimestre de 2025, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior, pese al descenso del 15% en los casos ingresados. Las tasas de congestión también aumentaron un 13% en el partido judicial.

La Conselleria de Justicia está ejecutando unas obras valoradas en 241.660 euros para paliar el deterioro del Palau d'Alarcó, que incluyen el repintado y la adecuación de la fachada, el revestimiento de carpinterías interiores y exteriores o el tratamiento puntual de humedades y otras patologías existentes.

Para el delegado sindical de Justicia de UGT en la provincia de Valencia, Guillermo Sisternes, esta intervención solo es un "parche" que no resuelve los graves problemas con los que conviven los trabajadores de la sede judicial. "El personal está para trasladarlo ya", sostiene.

Desde el sindicato CSIF también ponen de manifiesto la "precaria situación" existente. "Siempre hemos denunciado las carencias que presentaba este antiguo palacio, creyendo que no es el lugar óptimo para albergar los juzgados o el Registro Civil. No hay más que ver la complicada distribucion interna, escaleras imposibles, despachos escondidos...", apuntan estas fuentes, que también ponen el foco en "un parcelamiento interior donde los funcionarios se pelean por el espacio con los expedientes" y donde "un usuario que quiere acceder al Registro Civil o presentar una demanda en Decanato tiene que subir por lo menos 10 escalones".

Entre el listado de deficiencias, CSIF enumera también el precario sistema de climatización, la escasa iluminación de algunas dependencias o las láminas de madera que se han colocado en el suelo para que las sillas de los funcionarios no se queden clavadas en el suelo adoquinado.

"La Justicia de Xàtiva se merece una nueva sede judicial, una donde los funcionarios no luchen contra unos elementos impuestos y puedan atender al justiciable con la dignidad y el respeto que merecen", apostillan desde el sindicato.

UGT, por su parte, lamenta la falta de información y la incertidumbre sobre el cambio de ubicación del Palacio de Justicia. "Me enteré por la prensa, ha sido una sorpresa después de tantos años trabajando en un sentido", expone Guillermo Sisternes. Para el representante sindical del funcionariado de justicia, trasladar la sede judicial a las afueras puede ser un problema para las personas usuarias que se desplazan a Xàtiva en tren desde otras poblaciones de la Costera. "Creo que no favorece al ciudadano", apunta Sisternes, que está a la espera de reunirse con la consellera par abordar el -a su juicio- "caos organizativo" generado con la aplicación de la nueva ley.

"Contrariedades insalvables"

En su última memoria anual de 2024, la jueza decana de Xàtiva ya advirtió que las deficiencias derivadas de la distribución arquitectónica del edificio en el que se ubica la sede judicial "se van a ver acuciados con la implantación de los Tribunales de Instancia, al tratarse de un edificio con pocos espacios diáfanos y muy compartimental".

La jueza decana recordó en su informe las dificultades para que los usuarios de los juzgados se ubiquen dentro del inmueble, lo que genera una aglomeración de personas en lugares no adecuados como escaleras y pasillos, sumada a las barreras arquitectónicas que obstaculizan el acceso a las dependencias judiciales e incluso a la sala de vistas de la segunda planta. El informe admite que "se han venido adoptando medidas para solventar este tipo de problemas", aunque siempre "dentro de lo que permite la particularidad de este bien inmueble de carácter histórico que en la mayoría de las ocasiones hace insalvables dichas contrariedades".

La memoria observó igualmente los problemas técnicos en la sala de vistas de la primera planta de los juzgados de Xàtiva a la hora de practicar actuaciones a través del sistema de videoconferencias o de la aplicación webex, dada la mala calidad de la acústica de la Sala, que dificulta la posibilidad de escuchar bien el sonido. Esta circunstancia "complica la práctica de actuaciones de especial importancia como la cámara Gesell para la exploración de los menores o las periciales en materia de familia".