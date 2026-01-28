Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La setabense Judith Tortosa logra la plata en Polonia con récord de España

La deportista recogerá este viernes el premio a la mejor deportista valenciana en los II “Premios Paco Cabanes” del Genovés

Judith Tortosa, primera por la derecha, junto a la campeona.

Judith Tortosa, primera por la derecha, junto a la campeona. / Joaquín Tortosa

Lluis Cebriá

Xàtiva

La paratleta xativina Judith Tortosa, del Club Atletisme Xàtiva, firmó una destacada actuación en el mítin internacional celebrado el pasado domingo en el Atlas Arena de Lodz (Polonia), donde finalizó en segunda posición en la prueba de 60 metros T72 y estableció además nueva mejor marca personal y récord de España en la distancia, con un tiempo de 11.99 segundos.

La carrera única se resolvió con victoria para la atleta polaca Magdalena Andruszkiewicz, que se impuso con un registro de 11.02 segundos. El tercer puesto fue para otra representante local, Zofia Kałucka, con una marca de 12.24. El podio repitió así protagonistas del último Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi 2025, donde Judith Tortosa ya compartió medallas con Andruszkiewicz y Kałucka.

Judith Tortosa muestra su marca en Polonia.

Judith Tortosa muestra su marca en Polonia. / J.T.

El meeting, incluido en el World Athletics Continental Tour Silver y organizado con la invitación del Comité Paralímpico Polaco y la Asociación Polaca de Deportes para Discapacitados Start, reunió a algunas de las mejores paratletas del panorama internacional, con participación también de deportistas procedentes de Polonia y Dinamarca. La competición se disputó en el Atlas Arena, uno de los principales recintos deportivos del país. Con este resultado, Judith confirma su buen estado de forma en el inicio de la temporada y suma una nueva experiencia internacional a su trayectoria deportiva.

Noticias relacionadas

Nuevo reconocimiento

La xativina recibirá el próximo viernes 30 de enero el premio a la Mejor Deportista de la Comunitat Valenciana durante la II Gala del Deporte “Premios Paco Cabanes”, que tendrá lugar a las 19:45 horas en el Auditori Municipal del Genovés. El acto reconocerá a deportistas, clubes y personas vinculadas al deporte por su trayectoria y aportación al ámbito deportivo local y autonómico. Además, el sábado participará en el Gran Premio Internacional de Atletismo Ciudad de Valencia, donde tomará parte en una prueba de exhibición de atletismo adaptado.

