La vía verde de Xàtiva sigue pendiente de ser recepcionada tras varios meses en uso

El trazado lleva varios meses siendo disfrutado por un gran número de ciclistas y senderistas, pero las obras de la vía verde de Xàtiva a Carcaixent desplegadas por la Generalitat en el término de la capital de la Costera aún no han sido oficialmente recepcionadas por el ayuntamiento de esta ciudad.

La incertidumbre sobre la fecha de entrega de la actuación por parte de la administración autonómica fue una de las cuestiones que el equipo de gobierno setabense trasladó al vicepresidente segundo del Consell, José Díez, en la reunión mantenida el 13 de enero con el alcalde y la primera teniente de alcalde de Xàtiva.

En junio de 2025, este diario se hizo eco de los primeros episodios de vandalismo denunciados en el trazado, que en ese momento ya se encontraba con los trabajos prácticamente finalizados, a falta de pulir algunos flecos.

Desde el consistorio de Xàtiva señalan la incertidumbre sobre la fecha para la recepción de los trabajos y sostienen que esta circunstancia "provoca una disfunción a la hora de abordar cuestiones como el mantenimiento de la instalación o la responsabilidad frente a posibles accidentes"

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente mantiene que el procedimiento ha sufrido "un retraso de tipo de administrativo" a raíz de un modificado que se llevó a cabo para mejorar la actuación. Desde la Dirección General de Infraestructuras Viarias indican a Levante-EMV que se están realizando los trámites administrativos para que el Ayuntamiento de Xàtiva pueda recepcionar la obra y recalcan que se avanza en los plazos para materializar ese objetivo.

Las mismas fuentes hacen hincapié en que, al no haberse entregado la obra, la encargada de la zona sigue siendo la Generalitat. En cualquier caso, desde la conselleria resaltan que "lo esencial es que esta obra se ha podido ejecutar y que se han añadido mejoras".

Vandalismo y árboles tumbados

Las obras de la vía verde ciclopeatonal entre Xàtiva y Manuel sea adjudicaron en 2022 y comenzaron a hacerse visibles en noviembre de 2023, después de una década de anuncios y pasados casi cuatro años desde que comenzó a diseñarse el proyecto

La actuación vinculada a la movilidad sostenible tiene como objetivo interconectar los núcleos poblacionales de Carcaixent, la Pobla Llarga, Manuel-l'Énova y Xàtiva intermediando un corredor de aproximadamente 16 kilómetros de longitud, con una inversión de unos 4 millones de euros, que aprovecha 9,5 km de la antigua línea ferroviaria convencional La Encina-València, desmantelada en 2009 y cedida por Adif para la vía verde, la cual finaliza junto el aparcamiento del Camp de Fútbol Paquito Coloma, atravesando parajes de gran valor paisajístico.

El atractivo de la instalación hace que a diario sea utilizada por un buen número de personas usuarias. En junio, el ayuntamiento anunció la instalación de cámaras al registrarse algunos actos de vandalismo relacionados con la sustracción de bancos o mesas de picnic. En noviembre, La Ribera en Bici alertó de una "masacre vegetal" en la vía verde que une Xàtiva y Manuel tras la aparición de decenas árboles jóvenes plantados en el trazado tumbados e incluso rotos por el tronco. Desde la asociación atribuyeron este fenómeno a un "error de plantación" por el hecho de que los ejemplares (al parecer robles australianos) no tenían "tutores suficientemente fuertes", con lo que el viento hace especial mella en su estructura.