Xateba reivindica la creación de un juzgado especializado en violencia de género en Xàtiva

El colectivo feminista Xateba ha celebrado la recuperación de las competencias sobre violencia de género para el partido judicial de Xàtiva: "Es una noticia positiva, que no debe hacer olvidar que la reivindicación de un Juzgado especializado de violencia sobre la mujer sigue siendo el objetivo a conseguir", exponen.

"No hay duda de que hay que celebrar el regreso de las competencias sobre violencia de género al partido judicial de Xàtiva por decisión del Gobierno de España. Desde 2022 cuando estas competencias fueron asignadas a los Juzgados de Alzira, demasiadas mujeres han tenido dificultades añadidas para superar la grave situación que padecían", apuntan.

"La arbitraria decisión de eliminar estas competencias causó un grave perjuicio a las mujeres víctimas de violencia machista que perdieron un servicio de cercanía viéndose obligadas a trasladarse a veces grandes distancias . Los medios de los que se ha dispuesto en el juzgado de Alzira tampoco han sido los suficientes, habiéndose detectado problemas derivados de la insuficiencia de espacios, la dificultad de los transportes, la carga adicional de trabajo para las Fuerzas de seguridad, etc", argumentan fuentes del colectivo.

"Así pues el regreso de las competencias es un hecho enormemente positivo que además ha sido resultado de la presión constante e intensa desde las instituciones, los partidos políticos actuando de forma unánime, los colegios profesionales y, sobre todo, la ciudadanía en la calle, lo que demuestra que la acción colectiva tiene la capacidad transformadora que muchos pretenden negar. Para Xateba es especialmente importante el compromiso con este objetivo del Consell de les Dones de Xàtiva, como órgano de participación y referencia de las mujeres de esta ciudad. Esta decisión, lógicamente, debe ir acompañada de la dotación de espacios suficientes para el desempeño profesional de las nuevas plazas creadas de una forma digna", comentan desde la entidad.

En cualquier caso, desde Xateba creen que "es importante seguir exigiendo el acceso a una justicia más humana, cercana y con enfoque de género, algo que solo se garantiza con la creación de un Juzgado especializado en Violencia de género".

"Queremos señalar que la rectificación nos devuelve al punto de partida en el que se estaba hace 4 años, una situación mejor que la anterior que introducía graves complicaciones en el acceso a la justicia, pero de ningún modo el objetivo final que garantiza los derechos en el ámbito judicial de las mujeres supervivientes. Ya entonces la reclamación hacía hincapié en la necesidad de la creación en Xàtiva de un Juzgado especializado en violencia de género, capaz de ofrecer una respuesta integral y eficaz a la violencia de género, con competencias exclusivas en asuntos penales (instrucción de delitos, órdenes de protección) y civiles (custodia, vivienda, pensiones) derivados de esta violencia, unificando en un solo órgano la protección de la víctima y evitando que tenga que acudir a varios juzgados. Con recursos suficientes en cuanto a personal especializado y medios , lo que sin lugar a dudas repercutiría favorablemente en el tratamiento de los casos permitiendo una mayor agilidad en las resoluciones", declaran.

Las mismas fuentes destacan que "no es lo mismo un Juzgado que atiende todo tipo de casos y entre ellos, todos los referentes a violencia de género, que un Juzgado especializado en violencia de género, cuyos profesionales del primero al último tienen una formación específica y unos recursos concretos que garantizan que las mujeres que sean atendidas recibirán la atención integral que necesitan y merecen".

"La recuperación de las competencias para el partido judicial de Xàtiva es una mejora que no ha de hacer que se olvide que la reivindicación de un Juzgado especializado exclusivo para los delitos de violencia de género sigue siendo el objetivo a conseguir", apostillan.